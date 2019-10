Detenido por amenazar de muerte a su mujer

Una mujer de 42 años, vecina de la ciudad de San Vicente y llamada “Julia”, denunció en sede de la Comisaría 5ª de esa localidad el día martes, ser víctima de hechos de amenazas en el marco de la Ley de Violencia de Género.

La mujer manifestó en sede policial que un individuo de 36 años que sería su pareja e identificado como Marcelo Fabio C. de 36 años, la insultó, tratándola de “prostituta” y que el mismo quería “buscarse una mujer más joven”.

Poco más tarde, la mujer vio un mensaje en el teléfono de Marcelo C. con declaraciones comprometedoras y cuando la mujer le pidió explicaciones, este la habría tomado de los pelos diciéndole que eran “cosas de él” y que “no tenía que agarrar el teléfono” mientras la amenazaba de muerte.

La víctima de este hecho dio a conocer asimismo que todo ocurrió frente a sus hijos que estaban presentes y que Marcelo C. siempre ejerció violencia de todo tipo.

Siendo las 00.10 de ayer miércoles, interviniendo en la causa la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS), Dra. Angela Capitanio, ésta ordenó la detención de Marcelo C.

En ese marco, el abogado defensor de Marcelo C. solicitó que el detenido comunicado sea alojado en dependencias de la sede policial de San Vicente, y que no sea trasladado a la Alcaidía de la UR V, a lo cual la Fiscal accedió ordenando que el detenido permanezca alojado en dependencias adecuadas de la Comisaría 5ª de San Vicente.

Mientras tanto la víctima solicitó a la fiscal actuante, medidas de exclusión del hogar y restricción de acercamiento, ya que manifestó serio temor ante lo ocurrido.