Ciento treinta y ocho años de historia en un marco de ruralidad con progreso

La localidad de Bella Italia está transitando por el centésimo trigésimo octavo aniversario de su creación, una de las comunidades más jóvenes de este Departamento y cuyo crecimiento demográfico la ha convertido en la localidad que mayor crecimiento poblacional ha registrado, crecimiento que también la proyecta en un verdadero camino de desarrollo porque son varias las empresas que se han radicado en el distrito, impulsando, sin lugar a dudas el trabajo y desarrollo productivo.

Tanto es así su crecimiento que pronto su Comuna cambiará de categoría y se convertirá en un gobierno de cinco miembros.

En la actualidad Bella Italia es una pujante población que con un gobierno encabezado por Héctor Perotti y un entusiasta grupo de trabajo, despliega un accionar de incesante gestión para dotar de todos los servicios a la comunidad, encaminarla a un destino de progreso y desarrollo, sin soslayar ninguna de las actividades humanas.

La Colonia comenzó a formarse en 1881 por la acción colonizadora de Camilo Aldao.

La Comisión de Fomento fue creada por Decreto el 13 de marzo de 1909.

El distrito se compone de 42 cuadrados de 333 hectáreas y 6 cuadrados de 268 hectáreas cada uno. El 65% de la superficie son campos de baja fertilidad que presentan un alto grado de subdivisión.Cabe destacar, que en muchos planos de la Provincia de Santa Fe no figura la colonia Bella Italia y que cuando se planificó su trazado no se delimitó una zona urbana. Recién a partir del año 1957 fueron formándose grupos urbanos a la vera de la ruta provincial Nº 70. Actualmente existe un centenar de viviendas, muchas de ellas destinadas a casaquintas o de fin de semana, y varios e importantes establecimientos fabriles. Recién en 1974 este sector fue declarado zona suburbana por la Dirección General de Catastro de la Provincia.

La Colonia Bella Italia se formó en 1881 dentro de la jurisdicción del departamento La Capital, si bien corresponde al departamento Castellanos el mismo fue creado en 1890 con lo cual en el período 1882-1890 perteneció al departamento Las Colonias del que dependía Castellanos junto con Las Colonias, San Cristóbal y el sector sur de ) de Julio.

A un año de la fundación de Bella Italia - no hay documentación que habilite hablar de la fundación de Bella Italia, el origen de la colonia responde a un proceso de formación- el inspector de Colonias Víctor Bouchard expresó que la extensión territorial de la colonia es de 9.600 cuadras de superficie, o sea 480 concesiones de 20 cuadras cuadradas.

La población se componía de 9 familias repartidas en 65 personas de las que 22 eran hombres, 17 mujeres y 26 niños hasta 15 años. Seis familias eran italianas, una francesa y dos suizas, todas pertenecientes a la religión católica.



Rafaela anexa Bella Italia



El 14 de octubre de 1886 la Comisión de Fomento de la Colonia Rafaela se dirige al ministro de Gobierno Juan M. Cafferatta solicitando se expida sobre los límites " de este Municipio" y la anexión a su jurisdicción de las colonias Roca y Bella Italia. Sobre Bella Italia argumenta que " por comunicación con Nuevo Torino o al menos lo que sería muy costoso y no llegaría nunca a un resultado satisfactorio: por consiguiente para darle vida, esta Comisión, cree que Bella Italia debe ser anexada a la Colonia Rafaela.

El 11 de noviembre el Departamento Topográfico informa al ministro que el área que ocupan las tres colonias es aproximadamente de 550 kilómetros cuadrados y que dada la condensación e importancia de su población es excesiva para someterla a la jurisdicción de una sola Comisión de Fomento, por otro lado considera que las Colonias Rafaela y Bella Italia ocupan una superficie aproximada de 300 kilómetros cuadrados y entonces resultariá más regular y conveniente la anexión de Bella Italia a Rafaela que a Nuevo Torino como lo expresa la nota que pide la anexión, después manifiesta que si el gobierno decidiera demarcar el territorio de estas dos colonias para la jurisdicción de la Comisión de fomento de Rafaela, sus límites serían los siguiente: al norte Colonia Lehmann, al sur las Colonias Aurelia y Susana , al este los campos colonizado por Pedro Palacios y al oeste la colonia de Presidente Roca..

El 20 de junio de 1890 la Fiscalía de Estado a través de Eudoro Rosas Rosas expresa que está en un todo de acuerdo con el informe del Departamento Topográfico " por creerlo justo y arreglado a las necesidades de la colonia".

En el año 1908, cuando los vecinos reclamen la creación de la Comuna dirán que Bella Italia estuvo anexada a Rafaela desde el 11 de noviembre de 1886.



La Fe





Los inmigrantes que llegaron al país a fines del siglo XIX fueron en su mayoría católicos y la necesidad primera que plantearon desde el punto de vista religioso fue la asistencia espiritual, en este aspecto, la escasez de sacerdotes y el flujo permanente de inmigrantes dificultaron la acción pastoral de la Iglesia.

La población de la provincia de Santa Fe era hacia 1885 de aproximadamente 200.000 habitantes, por lo tanto el número de religiosos en relación a esta cifra fue bastante reducido.

Los datos del censo de 1887 registran para el departamento las Colonias una población de 39.542 habitantes con un total de 25 religiosos de lo que se puede inferir un sacerdote cada 1578 pobladores lo que explica que un número importante de colonias careciera de la presencia sacerdotal.

Los religiosos que fueron llegando no alcanzaron a cubrir las crecientes necesidades de la campaña y lo hicieron a destiempo, cuando las colonias ya estaban afianzadas y con unos años de existencia.Con carácter anecdótico recordamos que Bianchi - Adelina Bianchi de Terragni- había expresado que podemos establecer que lo primordial consistió en fijar los inmigrantes en el campo. Vendrían después, como resultado de la convivencia, la población urbana con su plaza, su iglesia, su comisaría, su escuela, etc.

En la actualidad dependen de la Iglesia Santa Rosa de Lima de Rafaela, siendo su párroco el padre Oscar Sara.



Datos históricos tomados del libro "Historia de Bella Italia" de Juan Carlos Ceja