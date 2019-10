Con motivo de haberse recordado el pasado martes el Día Mundial de la Vista, ayer, el Club de Leones difundió una gacetilla informativa que reproducimos seguidamente.La actividad central que desarrolla el Club de Leones de Rafaela es el “Centro de Control Visual”, el cual posee un “Banco de anteojos reciclados”, tanto para adultos como para niños” –aclaremos que este centro cuenta con más de 30 años de fructífera trayectoria- habiendo pesquisado a la fecha unos 106.200 alumnos, planeándose incrementar esta labor incluyendo al Nivel Inicial, a fin de lograr una detección temprana de la afección.En el marco del centenario del Leonismo, hace un par de años, con el objeto de optimizar el servicio, gracias a recaudaciones y donaciones varias, se adquirió el “Vision Screener plusoptiX”, un instrumento que refracta simultáneamente ambos ojos, a 1 (un) metro de distancia, en menos de un segundo. Los resultados de dicha medición se comparan con una tabla de criterios de remisión, que entrega los siguientes resultados: "Pasa", indicador de que la salud visual está dentro de los parámetros normales, o bien "Remitir", indicador de que debe ser enviado al especialista, porque al menos una de las variables evaluadas supera el valor umbral.El propósito de este proyecto de carácter internacional, es la detección temprana de defectos de la visión y su posterior tratamiento, además de la prevención de patologías que al no ser tratadas oportunamente, acarrearían daños irreversibles en las personas, los que repercuten en todos los ámbitos de la vida de cotidiana (social, escolar, psicológico).Para acompañar y complementar el desarrollo de esta Campaña, se entregan anteojos a aquellos alumnos que no cuentan con los medios económicos para su adquisición.También, oportunamente, se han realizado actividades conjuntas con la Escuela Especial N° 2107 “Para niños con discapacidad visual”, con el fin de apoyar los diversos proyectos institucionales y aunar esfuerzos para favorecer una mayor concientización a nivel social, acerca de la problemática de la discapacidad visual.Si bien durante todo este período los resultados obtenidos han sido altamente positivos, también se ha detectado un grupo importante de personas que se encuentran limitadas visualmente, ya sea en forma parcial o total, como consecuencia de alguna patología ocular, debido a situaciones traumáticas o como secuela de una enfermedad con pérdida de visión, quienes evidentemente, requieren un servicio adecuado para poder superar esa situación limitante, y lograr reinsertarlas eficientemente en la sociedad como miembros activos.Sin dudas, la vocación de servicio que caracteriza al Club de Leones de Rafaela, implica prestar una particular atención a quienes padecen esta carencia social, más aun teniendo en cuenta la histórica batalla contra la ceguera, librada durante varias décadas. Este espíritu de lucha constante, que movilizara a la admirada e inolvidable Helen Keller, es el reto que impulsa a los Leones de esta ciudad, para convertirse en “los paladines de los ciegos en la cruzada contra la oscuridad”, ante el convencimiento de que una persona aunque presente alguna discapacidad, igualmente tiene el derecho de crecer y desarrollarse como cualquier ciudadano, ya que el sentido de igualdad y equidad debe imperar para todos los seres humanos, sin importar su condición económica, social o la localidad donde resida.Mediante la continuidad de este proyecto, se garantiza la prevención de la ceguera/baja visión/disminución visual, tal como propone la Organización Mundial de la Salud, al brindar una posibilidad de rehabilitación integral, según lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -de la cual el Estado es parte- dando pleno cumplimiento al objetivo leonístico por excelencia, que es “servir”.