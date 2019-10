Cincuentenario del barrio Amancay

Recientemente hemos recibido la visita de Germán D'Albano, presidente y Danilo Cagliero, vicepresidente de la comisión vecinal del barrio Amancay, quienes llegaron para dar a conocer detalles de una celebración en ese sector.En tal sentido D'Albano destacó que "queremos compartir con toda la comunidad de Rafaela la celebración de las Bodas de Oro del barrio que fue creado el 22 de abril de 1969."Invitamos a toda la comunidad, especialmente a todos los vecinos que, el próximo sábado 12 de octubre, a las 21:30 se acerquen al salón San Cayetano, para celebrar este hito histórico."En esta ocasión tendremos la presencia del primer presidente del barrio, Oscar Pautasso, quien compartirá sus anécdotas. Hemos invitado a todos los expresidentes y aquellos que han fallecido serán representados por sus familiares."Esta gran cena show la venimos organizando desde que asumió esta nueva comisión en el mes de abril. Esta no es una fiesta más de la vecinal, es la fiesta del barrio."En la oportunidad se hará conocer parte de la historia del barrio, en una apretada síntesis".El primer presidente, Oscar Pautasso, recuerda que "se consolidó como barrio aceptado por la Municipalidad el 20 de junio de 1969. Pero antes, un pequeño grupo de vecinos que habíamos comprado lotes a los Sres. Ré Hnos, nos reuníamos en el Club Independiente. Recuerdo que fui nombrado presidente con algunos compañeros que aún recuerdo, Germán Cravero, Mare, Kalbermatten, Justo González, los hermanos Ferlini, la familia Rosa, Fermín Parra y otros que ya no recuerdo. Nos costó bastante para que nos aceptaran como barrio, dado que no había nada, carecíamos de luz en las calles apenas marcadas, muy pocas casas y por supuesto ningún servicio. Mantuvimos dos o tres reuniones con el intendente, Rodolfo Muriel y resolvió como fecha de los festejos el día 20 de junio. La fecha no representa nada del barrio, sino que se eligió porque era la única disponible - feriado- en el calendario. El nombre de Amancay la historia es bien conocida: los hermanos Ré encontraron en el loteo un cajón de manzanas con la marca Amancay y por esa razón se llama de este modo".Tal como lo destacaron nuestros visitantes el festejo de las Bodas de Oro se hará con una gran cena show que tendrá lugar este sábado desde las 21:30 en el salón San Cayetano con la animación musical del Grupo Manantial.El menú estará compuesto con salamín, mamona al horno, ensaladas, pan, postre helado, trasnoche.El valor de la tarjeta para mayores es de $ 450; menores de 5 a 9 años $ 250 y menores de 2 a 4 años $ 100, habrá venta de bebidas. Se ruega concurrir con vajilla completa.Las reservas pueden efectuarse a los siguientes números telefónicos 15566430; 15206388 y 15509205.D'Albano puso de relieve que "el barrio cuenta con prácticamente todos los servicios, el único que falta es el gas, obra para la cual seguimos gestionando".Por otra parte hizo saber que "nos gustaría dar más vida y color a la plaza, con juegos y especialmente en el punto sano, ya que hay mucho espacio y la gente que no puede concurrir a gimnasios podría utilizar los aparatos, para ello vamos a gestionar ante el Municipio."Otra cosa que nos gustaría es lograr el recambio a iluminación led, hemos elevado el pedido, y aguardamos la respuesta".Por otra parte ambos visitantes se mostraron muy satisfechos con la puesta en marcha de la escuelita de fútbol, la que empezó con una veintena de asistentes y hoy ya tienen 65 que concurren a las prácticas, razón por la cuál agradecen al Municipio y muy especialmente al Secretario de Deportes.