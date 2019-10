Maquinaria: se recuperan ventas

En el segundo trimestre de este año continuó la recuperación de las ventas de maquinaria agrícola, con casi un 45 por ciento de las empresas que lograron incrementar en más de un 40% la colocación de equipos.El dato surge de una encuesta que la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola realizó entre sus socios.Por el lado de las ventas, en el segundo trimestre del año el 43,8% de las empresas encuestadas tuvieron una suba superior al 40% en sus ventas.En tanto, un 6,3% logró un incremento de entre el 20 y el 40% y un 18,8% registró alzas de entre el 10% y el 20%.Por otra parte, un 12,5% de las compañías mostraron un crecimiento de menos del 10%.De acuerdo a La Nación Rural, en cuanto a la producción de equipos, el 37,5% de las empresas tuvieron subas mayores al 40%. Un 25% de las firmas sufrió un descenso en la producción por encima del 20% y otro 18,8% mencionaron una baja de entre el 10 y el 20%.En tanto, en un 6,3% de los casos se registraron bajas que fueron hasta el 10%. Respecto del uso de la capacidad instalada, se ubicó en un promedio del 66%, mostrando una leve suba.No obstante, el informe destaca que el escenario es diferente según las empresas, ya que muchas plantas están trabajando por debajo de su capacidad.Sobre el personal de las plantas fabriles, no se registraron "modificaciones sustantivas", según señala el informe de la cámara.La cosecha récord del campo, de 141,5 millones de toneladas de granos según la Bolsa de Comercio de Rosario, fue clave en la mejora de las operaciones. "La cosecha récord impulsó el crecimiento de las ventas, sobre todo de sembradoras, y en lo que refiere a acopio de granos. En contraste, solo un 38% de las industrias manifestó un aumento de producción", dijo Néstor Cestari, presidente de Cafma. Añadió que, aunque "el mercado interno fue mejor que en el primer trimestre y que en 2018", la actividad no está "en los niveles óptimos, ya que no creció en todos los rubros y estamos lejos de la capacidad instalada".