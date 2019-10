Garavano criticó a la Corte

BUENOS AIRES, 10 (NA).- El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró ayer que quiere "creer" que la Corte Suprema de Justicia es "independiente", aunque señaló que por sus fallos a veces parece un tribunal "opositor". El funcionario nacional se expresó de esta manera luego de conocerse la decisión judicial que determinó que los exiliados durante la última dictadura deben cobrar la misma indemnización que los que estuvieron detenidos en ese período."Los fallos no hay que leerlos como que son contra el Gobierno, porque esta diferencia la va a pagar el Estado, la vamos a pagar todos con nuestros impuestos", aclaró Garavano.En este sentido, el ministro recordó que también hay algunos integrantes del máximo tribunal argentino que "fueron designados por el oficialismo"."Quiero creer que es una Corte independiente, tan independiente que parece opositora. Pero realmente es una Corte independiente, me parece", señaló el titular de la cartera de Justicia, en declaraciones a radio La Red.Por otra parte, Garavano aclaró que él no se "animaría a decir" que luego de los resultados electorales de las PASO "hay una música o una situación distinta" en Tribunales con respecto a las causas que involucran a ex funcionarios o empresarios vinculados al kirchnerismo.El ministro resaltó que si eso "fuera así, sería peligroso porque sí podría anticipar la impunidad sobre hechos de corrupción que todos vimos". "En todo caso haría referencia a los juicios orales y la velocidad que tiene el sistema de justicia para llegar a esta instancia", agregó, tras ser consultado por la liberación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, del Grupo Indalo.Por último, Garavano opinó que "lo que se verá en los próximos meses es si la Argentina vuelve a un fenómeno de impunidad que tuvo previamente". "No sólo por la corrupción, sino también por el narcotráfico o la criminalidad común, donde el sistema de Justicia parecía no funcionar", cuestionó.