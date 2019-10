"Están un ratito"

Muy duro, el concejal Silvio Bonafede cargó ante dos de los tres directores que tiene el Hospital Jaime Ferré. El doctor acusa a sus colegas de no comprometerse y de no dar respuestas concretas ante esta situación que describe. "No me sorprende la actitud de los directores del Hospital. De dos de ellos, porque a Diego Lanzotti hay que respetarlo porque trabaja y está en el Hospital muchas horas del días. Pero Cáceres y Bertram hay días que no van y otros que se quedan un ratito, entonces es indefendible", expresó en primera instancia y agregó: "le pedí que sean ellos los que hablen, personalmente, con la gente del Hospital, con la gente que espera, con los que trabajan en los Centros de Salud y allí van a tener una real dimensión de lo que está pasando", mencionó el concejal.A modo de cierre, dijo que "le dije al Dr. Bertram que no hay que mirar hacia atrás. Nosotros querer tener, más o menos, un panorama de cómo está la situación y ver donde ponemos la mirada para tratar de solucionar las cuestiones que son más urgentes. Y así estamos...", concluyó Bonafede.