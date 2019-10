No habrá paro de pilotos tras el acuerdo salarial

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Tras intensas negociaciones y bajo la advertencia de convocar a un paro, la empresa Aerolíneas Argentinas y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que conduce Pablo Biró, alcanzaron ayer un "principio de acuerdo" que será refrendado mañana en la Secretaría de Trabajo.Así lo confirmaron a la agencia NA fuentes sindicales, las que no quisieron revelar detalles del acuerdo porque aún resta cerrar el convenio con la Unión Argentina de Líneas Aéreas (UALA).Los dos gremios, que habían convocado a un paro el fin de semana pasado pero que suspendieron para entablar negociaciones, vienen reclamando una recomposición salarial extra del 22% a raíz del impacto de la devaluación.El convenio será rubricado por representantes de la empresa de bandera y el gremio este jueves a las 11:00 en la Secretaría de Trabajo en Alem al 800."Hay principio de acuerdo entre Aerolíneas y APLA, los detalles no los estamos dando porque hay otros gremios negociando, pero sí podemos asegurar que hubo acuerdo", remarcó a NA el vocero del sindicato, Juan Pablo Mazzieri.Desde este lunes, la empresa y los gremios iniciaron un período de negociaciones, con diálogos informales y reuniones fuera de la Secretaría de Trabajo, que finalmente terminaron en el acuerdo de este miércoles.Si bien la Secretaría de Trabajo había dictado un período de 15 días de conciliación obligatoria, los gremios no lo aceptaron aunque igualmente resolvieron dejar en suspenso la huelga de 48 horas para comenzar el período de negociación.El viernes pasado, a última hora, los gremios de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral levantaron el paro previsto para el sábado y el domingo, en el marco de una medida que afectaría a miles de pasajeros."Suspendemos la medida de fuerza solo porque un funcionario de la Secretaría de Trabajo se puso como garantía en las negociaciones que estamos llevando adelante", declaró ese viernes el titular de APLA, Pablo Biro.Tras esa reunión, el sindicalista afirmó que a partir de la intervención oficial la empresa "se movió del cero que habían ofrecido" y defendió la postura de los gremios porque: "Los pilotos somos serios y predecibles".El conflicto llegó a tal punto que hasta el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió a Biró que posterguen la medida para no afectar a miles de pasajeros.También el presidente Mauricio Macri se metió en el conflicto y acusó al sindicato de actuar políticamente y los vinculó con el kircherismo.