"De ninguna manera estamos abandonando el Hospital"

No es una novedad que la economía del Hospital Jaime Ferré no pasa por su mejor momento. Distintas reuniones, en el último tiempo, con declaraciones de cada uno de los representantes, tanto a nivel local como provincial, acercaron un panorama de la situación que vive el nosocomio, que en estas últimas horas, sumó un capítulo más.

En nuestra edición de ayer, la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Brenda Vimo, cruzó a la ministra de Salud, Andrea Uboldi, tras una suspensión de una reunión en el Hospital "Dr. Jaime Ferré". A raíz de esto, la futura concejal de la ciudad dijo que "estamos en un momento social complejo donde tenemos que estar todos los actores unidos para trabajar en este problema y que este cimbronazo social no impacte en algo tan importante como es la salud de los rafaelinos”, manifestó.

Desde el ministerio de Salud provincial, su titular, Andrea Uboldi, salió a responder algunos cuestionamientos y dijo al respecto que "como en todos los efectores, nosotros tenemos una conducción a partir de los directores y nos venimos comunicando con todos básicamente por una compleja situación económica. Tenemos diálogo fluido y permanente y cualquier dificultad se visualiza y se trata de encontrar una solución", sostuvo la doctora y agregó que "con el Hospital de Rafaela y con su equipo de gestión del área de administración, por tema de deudas y demás, nos venimos tratando desde administración. Los inconvenientes que están surgiendo en estos momentos están en todos los efectores relacionados con deuda proveedores, que justamente ayer nos sentamos con las cámaras para aclararlo. Estamos hablando de deudas en el área de descartables y finanzas de contraste, ya que nosotros medicamentos estamos pagando a 30 días. Lo que está demorado y que ayer acordamos en cancelar abril y mayo, a proveedores a lo largo y lo ancho de la provincia con algunos insumos", aclaró la funcionaria provincial.



LOS PROBLEMAS DE SIEMPRE

Ya este Diario había adelantado, hace un tiempo atrás, el inconveniente que estaban teniendo desde la administración del hospital para el pago de proveedores. Al respecto, Uboldi aclaró que "esto ocurre básicamente por la cuestión que estamos atravesando en materia nacional. Más allá de esto, hay un buen vínculo con los proveedores y más allá de sus manifestaciones, acordamos en trabajar en conjunto y no es la intención de nadie dejar al sistema de salud sin insumos", dijo en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad y agregó que "los sueldos se están pagando en tiempo y en forma y esta provincia continúa aplicando la cláusula gatillo para la aplicación del sueldo. En aquellas personas que corresponde a la administración pública, de ambas leyes, y con respecto a los monotributos, se abonan en una fecha posterior al pago de los sueldos. El Ministerio autoriza y envía estos fondos. Con respecto al funcionamiento de los servicios, nosotros no tenemos un reporte de que la Guardia no tiene insumos, de que no se pueda trabajar en la terapia intensiva o en la clínica. Los cargos que se habían gestionado,nos hemos sentado con los gremios, hicimos una oferta y se espera una respuesta. Pero el diálogo es fluido y de ninguna manera estamos abandonando el Hospital y nosotros seguimos gestionando hasta el mes de diciembre", mencionó.



IDA Y VUELTA

En sus declaraciones del pasado lunes, Brenda Vimo había dicho que era "una falta de respeto a la investidura ministerial, ya que esperamos con amplia predisposición a quienes efectivamente estén designados para tal función, de modo de iniciar un trabajo conjunto".

Además, Vimo habló de una mesa de transición en el Hospital rafaelino y dijo que junto a Bonafede en realidad representan al Municipio y al Concejo Municipal, no al gobernador electo. Y añadió: “me sorprendió lo de la Ministra de Salud de la Provincia (Dra. Andrea Uboldi), siempre la respeté. defendí su trabajo y la tengo como una persona comprometida con la salud pública y con las necesidades de la gente”.

Sobre esto, la funcionaria del equipo del gobernador Miguel Lifschitz, expresó que "con respecto al faltante de medicamentos, me encantaría que Brenda Vimo nos pase el listado de lo que ella dice que está faltando. A la doctora la conozco desde hace años y si hay algún faltante en particular sería muy interesante que se comunique. Ahora los medicamentos que están faltando no están dentro del vademécum provincial y hay que revisar a veces la prescripción de lo que se prescribe o lo que se indica. Esto ocurre permanentemente en municipio y comunas y siempre hemos dicho que si alguien recibe un pedido en el área social de la municipalidad, primero se comunique con nosotros para ver si es un medicamento de vademécum, o si es un medicamento por formulario de gestión y el profesional no ha llenado el formulario para aprobarlo y si es un medicamento que en realidad tiene un nombre comercial y puede ser reemplazado por una monodroga o por otra asociación", destacó.

En tanto, manifestó que "inicialmente hubo un acercamiento de Vimo y Bonafede al Hospital, pero posteriormente ese acercamiento que parecía ser amigable, se transformó en un equipo de transición y la verdad que en ese contexto de interpelar en una transición, nosotros recibimos la información precisa de que el acuerdo del gobernador electo con el gobernador actual fue que iba a existir un equipo de transición que se iba a presentar al Ministerio de Salud para comenzar a trabajar. Y que a su vez no recibiéramos a nadie, que no estuviera autorizado por el gobernador electo Omar Perotti, para comenzar la transición. En ese marco, fue que nosotros planteamos, que no ha venido ningún equipo de transición al Ministerio de Salud. No he recibido ni contraparte de transición para poder analizar deudas y demás cosas. Nos pareció un poco raro que se comenzara una transición en un Hospital de Rafaela sin haberse sentado con la Ministra. Yo no he recibido ni de Brenda Vimo, ni del Dr. Silvio Bonafede, una nota donde les interesaría comenzar la transición en Rafaela. Parece un poco desprolijo todo", finalizó.