Presentaron el equipo ganador del Desafío Robótica del CCIRR

La primera edición del "Desafío de Robótica", que organizó el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región a través de su programa de Responsabilidad Social Empresaria, concluyó formalmente ayer con la presentación del equipo que se adjudicó el primer premio de la competencia perteneciente a la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 428 "Luisa Raimondi de Barreiro".Los estudiantes de segundo año Victoria Vega, Alan Lajetzky, Andrea Alderete, Agustina Quiroga, Santiago Zbrun y Giulano Cardozo, integrantes del equipo ganador, participaron de la entrega de premios en la sede de la gremial empresaria junto a la directora del establecimiento educativo, Cyntia Furio, y la profesora de la materia Física y Química, Luciana Aimé, quien coordinó la labor del grupo. El presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, el titular de la Fundación Instituto Tecnológico, Mauricio Rizzotto, el director del ITEC, Ignacio López, el coordinador de la entidad de formación terciaria, Joaquín Gandolfo y el docente y a la vez representante de la Oficina de Empleo del Municipio, Mauro Theler se sumaron a esta presentación.Este primer "Desafío de Robótica 2019" muestra un balance altamente positivo ya que logró que 13 escuelas rafaelinas y 4 de la zona (Presidente Roca, Bella Italia, Lehmann y Susana) se sumaran a la propuesta e involucraran a más de un centenar de sus estudiantes. "Desde nuestra institución no dejaremos de repetir que el futuro va de la mano con la industria 4.0, y que resulta fundamental comenzar a capacitar y/o despertar en los chicos esa curiosidad por el tópico", sostiene el proyecto en sus fundamentos.El desarrollo de esta iniciativa a pura innovación comprendió más de 20 horas de capacitación presencial y online. Durante un mes los equipos de las 17 escuelas participantes se capacitaron en instalaciones de la entidad organizadora con los profesores del ITEC, Joaquín Gandolfo y Carlos Perren.La gran cita fue el pasado sábado en las instalaciones del ITEC donde compitieron los robots que los alumnos programaron en distintas pruebas, como torneos de fútbol, carreras, y desafíos en general. Al cabo de la jornada que movilizó a los alumnos, el equipo de la Escuela "Luisa Raimondi de Barreiro" ganó el primer premio con el robot al que bautizaron "Le Marado" -en segundo lugar concluyó el equipo de la Escuela "Joaquín Dopazo"-. ¿Por qué el nombre? "Le" por que no tiene género y "Marado" por supuesto que por Diego Maradona.Ante la consulta a los jóvenes estudiantes de por qué aceptaron participar, dijeron simplemente: "La profesora nos informó de la propuesta, aclaró que no hacía falta tener conocimientos previos y solo pidió ganas para participaron con compromiso y seriedad".En cuanto a los premios del Desafío, que se llevó a cabo con el apoyo de numerosas empresas, instituciones y la Regional III de Educación, Furio se llevó para la escuela que dirige un proyector en tanto que los alumnos recibieron auriculares. Desde el CCIRR aclararon además que a todas las escuelas participantes se les entrego el robot y los más de 100 alumnos un presente y un certificado de participación.En el encuentro, Ferrero calificó a esta iniciativa como una de los más importantes en los últimos años de la institución que preside. Además adelantó que debido al éxito de esta primera edición ya está decidido concretar una segunda para el 2020 y que su objetivo es poder provincializar el Desafío. Asimismo, el dirigente industrial subrayó que "el objetivo central es que el tema de la robótica se gane un lugar en la educación formal dentro de la currícula". "Si en poco tiempo la robótica se transforma en una material formal en las escuelas santafesinas y argentinas en general entonces habremos cumplido largamente con nuestro objetivo", enfatizó.Asimismo, el presidente del CCIRR recordó las palabras de un experto al señalar que se suele temer a la robótica ante la creencia equivocada de que derivará en un menor trabajo para las personas. No obstante, afirmó que "en el mundo, en los países donde mayor desarrollo de la robótica existe mayor es la tasa de empleo" por lo que abogó por perder los miedos e integrarse al futuro.En tanto, Rizzotto resaltó la importancia del proyecto, los resultados logrados en esta primera convocatoria y adelantó que existe una gran posibilidad para que los integrantes del equipo que se impuso en el Desafío 2019 viaje a Córdoba para conocer una empresa especializada en robótica que es proveedora de la industria automotriz. "Vamos a trabajar para coordinar el viaje en el que podrán comprobar la robótica aplicada a la industria, en este caso a la del automóvil", precisó.