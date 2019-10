"Se hizo un gran esfuerzo para poder sostener el ritmo de obra"

El gobierno de Miguel Lifschitz recibió una grata noticia en épocas en que escasean; las dos entidades árabes que financian políticas de desarrollo declararon la "efectividad de los préstamos", es decir, dieron el visto bueno para que Santa Fe empiece a recibir desembolso de fondos.

Los 130 millones de dólares permitirán completar la Segunda Etapa del Acueducto Desvío Arijón, un ambicioso proyecto para llevar agua potable a más de 90 localidades de la zona centro de la provincia y que se comenzó a diseñar en 2011.

El crédito por 80 millones de dólares que otorgará el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo contempla tres años de gracia y doce de amortización con una tasa de interés del 5 por ciento anual mientras que el Fondo OFID, de 50 millones, es amortizables en 15 años y a una tasa de 3,5%.

Al respecto, el ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, anunció este desembolso de los primeros tramos de esos préstamos del Fondo de la OPEP (OFID) y del Fondo de Abu Dhabi para construir la etapa II del acueducto. "Es un proceso que está previsto en la normativa de estos organismos internacionales que se mencionan técnicamente declaración de efectividad del préstamo. Es decir, es la fecha a partir de la cuál el organismo está jurídicamente habilitado a realizar desembolsos, en este caso a la provincia de Santa Fe para financiar las obras que son el destino de los préstamos, sobretodo en esta segunda etapa que se encuentra en ejecución", dijo en primera instancia el funcionario provincial y agregó que "para poder llegar a esa instancia hay que poder llegar a cumplir una serie de requisitos jurídicos previos que en el caso de estas dos operaciones, tanto la del Fondo de Abu Dhabi como la del fondo de la OPEP se demoró como consecuencia de uno de esos requisitos que era la firma del acuerdo de garantía por parte del gobierno nacional, que se realizó en julio, donde fuimos completando con documentación que recién después de eso puede ser firmada. En el transcurso de la semana pasada hemos recibido ambas notificaciones de que tanto el préstamo como OFID están ya condiciones jurídicas de empezar a transferir los fondos para cubrir los certificados de la obra", expresó en Radio Galena de nuestra ciudad.

Hasta el momento esos fondos se estaban abonando con fondos de nuestra provincia, que eran algo más de mil millones de pesos que se llevan ejecutados para los 5 lotes que fue contratada esta obra. Los mismos son recursos de Libre Disponibilidad del Gobierno provincial. "Se hizo un gran esfuerzo para poder sostener el ritmo de obra a pesar de esta demora que hubo en el suceso de efectividad del préstamo", dijo Saglione, marcando además que "el decreto nacional que autoriza la firma del acuerdo de garantía en el caso de Abu Dhabi fue firmado en diciembre de 2018 y en el caso del préstamo fue en marzo de 2019. Hacía largo tiempo que el decreto estaba firmando pero no se firmaba el préstamos propiamente dicho del acuerdo de garantía, que recién se hizo en le mes de julio. Mientras tanto la provincia pagó los certificados", marcó Saglione.



DETALLES

El funcionario provincial comentó que la provincia está pagando entre 15 y 20 días posteriores a la fecha de vencimiento de los certificado de todas las obras, no sólo la del acueducto. "En líneas generales venimos con esa mora, lo cual siempre se conversa con las empresas contratistas, tenemos reuniones periódicas en la cámara de la construcción y claramente, por lo que transmiten las empresas, significa un esquema de pago mucho más beneficioso del que tienen por parte de otros gobierno provinciales o el propio gobierno nacional que paga en un plazo mucho más extendido del que está haciendo la provincia de Santa Fe", mencionó Saglione.

La provincia fue manteniendo distintas reuniones con las empresas contratistas donde explicaron los procedimientos y los detalles, donde con cada certificado mensual, donde se mide el avance de obra, se sigue el circuito habitual de aprobación técnica del certificado que tiene las oficinas del Ministerio Infraestructura y Transporte. A partir de allí, se le notifica a la provincia la aprobación con la factura correspondiente al Ministerio de Economía y posterior, desde la Secretaría de Finanzas, se eleva a cada uno de los fondos que financian esta obra (OFID y Abu Dhabi) a un pedido de transferencia que llega directamente a la cuenta del contratista. "Hay que decir que no ingresa en las cuentas provinciales, sino que directamente se evitan pérdidas de tiempo. No hay un desembolso por única vez, sino que los desembolsos se van haciendo mes a mes contra avances concretos de los trabajos solicitados. La verdad que Santa Fe tiene una larga experiencia en trabajar de esta manera con organismos internacionales y del mismo modo hemos solicitado la obra del acueducto de Reconquista con un financiamiento del fondo de la OPEP, ya que nos parece que es una modalidad que ha dado muchos resultados en la práctica y que evita intervenciones innecesarias, pérdidas de días y que garantiza que los certificados puedan cancelarse en los casos que está prevista la norma legal que respalda la contratación", manifestó.

A modo de cierre, dijo que "cuando iniciamos la gestión de este financiamiento en primera instancia por 80 millones de dólares el costo estimado, a finales de 2015, representaban el 50% del costo total de la obra estimado. A esta fecha estamos hablando a 163 millones de dólares. En tanto, luego de eso, la dinámica de la economía Argentina, y específicamente en la evolución de los recursos, podía poner en riesgo y generar una exigencia muy grande ya que el 50% restante al presupuesto provincial se ha iniciado durante la gestión del ingeniero Lifschitz, se nos encomendó garantizar casi la totalidad de esa obra con financiamiento externo. Es así que buscamos una segunda fuente de financiamiento que el fondo de la OPEP con un préstamo por 50 millones de dólares que fue rápidamente aprobado en el directorio de la entidad y que en definitiva hoy lleva a que ambos financiamientos, dado el costo actual de la obra, los santafesinos tenemos el cien por cien de los recursos necesarios para poder pagar los certificados, independientemente de los vaivenes que pueda tener la macroeconomía nacional y la situación del tesoro provincial", concluyó.