Abrieron inscripciones para participar en la nueva edición

Están abiertas las inscripciones para participar de una nueva edición de CicloTramas 2019, el Encuentro de Intervenciones Escénicas de Escuelas Secundarias, que organiza la Escuela Nº 429 “Mario R. Vecchioli” y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela.El encuentro se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, y los grupos escolares interesados en asistir a las presentaciones de estas obras preparadas en distintas escuelas de la ciudad, podrán anotarse a los teléfonos de la Secretaría de Educación, 504333 o 504399, en el horario de 9 a 15.Este año se contará con la presencia de catorce obras gestadas en instituciones educativas de la ciudad y de la región, quienes expondrán sus trabajos en distintos espacios del Complejo Cultural. En total, se ofrecerán más de 60 funciones.La programación completa se puede consultar en las páginas de Facebook de CicloTramas, de la Escuela “M. Vecchioli” y de la Secretaría de Educación de la Municipalidad.El listado de obras que participarán de la CicloTramas 2019 es el siguiente:(E.E.S.O. Nº 615) Un amor desencadena un plan para asignarle a Lucas, un supuesto rumor de Jettatura. Todos intentan escapar: de sus vidas, de sus prejuicios, de la incomodidad. Lucas no lo logra, la gente así lo decidió. A él ya le tocó. Y hoy, ¿a quién le tocará?.(EESO N° 429) Una adolescente nota que no encaja en su grupo de amigas, siente que su madre no la comprende. Buscando su lugar encuentra un grupo de varones donde parece encontrarse.s (EESO N° 429) Un grupo de amigos se ve envuelto en situaciones absurdas que intentan resolver de manera más absurda aún.. (EESO N° 429) -Tras recibir un trasplante de riñón, Dana averigua quien fue su donante. De eso se trataría la obra si no fuera porque cada vez que los integrantes intentan interpretarla todo les sale mal.. (EESO N° 429) A través de la experiencia del teatro ciego, a través de sonidos, olores, sensaciones y emociones contamos la historia de una adolescente que sufre violencia de género por parte de su novio. Sentir la violencia para entenderla.. (EESO N° 495) Byeolencia aborda críticamente nuestros vínculos sociales y su transformación a lo largo del tiempo, nos interpela sobre el derrumbe de las estructuras culturales tradicionales llevadas en esta propuesta hasta el límite. Es una búsqueda constante de un lenguaje artístico que exprese la vida, al ser humano y sus conflictos, para poder asumir una posición crítica, activa y constructiva frente a los procesos sociopolíticos de nuestra realidad.(EESO N° 460) Rosalía tiene la vida que su madre ha trazado para ella, hasta llegó a pensar que le implantó un chip de seguimiento. El azar, un viaje, la casa de la playa, serán fundamentales para que tome una decisión crucial.. (EESO N° 460) Una pareja sin sobresaltos, feliz, vive lo cotidiano como una sucesión rutinaria de roles. Cuando la tragedia envuelva a los personajes, ya no serán los mismos. Sus destinos y vidas cambiarán para siempre.(EESO N° 429) En una estancia, aquella vida pacífica que se relaciona con vivir en el campo se convierte en una pesadilla que deben afrontar.(EESO N° 429) Dos hermanos, una casa, ruidos… Vecinos que comentan. Cuando las cosas cobran vida, todo se vuelve irracional.(EESO N° 429) En cada familia, cuando nacemos recibimos un patrimonio, patrimonio de lo simple, cosas que nos hacen felices pero también mandatos que a veces nos atan.(EESO N° 429) Una cama chica, antigua, barata, desvencijada, prolijamente tendida. Un ropero chico, antiguo y cuatro hermanos que se encuentran por primera vez.. (EESO N° 429) Joaquín, un joven que vivió siempre en la miseria, llega a la fama dejando todo atrás. Cuando se encuentra en la cima descubre que está solo y con la única compañía de su hermano, el cual muere. Entonces recurre a terapia.(EESOPI. N3128) Pedro y Camila son una pareja y están unidos por una soga atada a sus manos, cuando uno de los dos quiera herir o manipular, tirará de la soga provocando un efecto en el otro.. (NRSO N°1565) La muestra consiste en una versión contemporánea de “El reglamento es el reglamento” de Adela Basch. Un supermercado chino que cumple sin consentimiento el reglamento de dicha institución.