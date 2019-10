¿Qué pasa con el lunes? ¿Es feriado?

El próximo 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en el que se conmemora un nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, hecho que se produjo en 1492.Al caer sábado este año, y tratarse de un feriado trasladable, se genera la duda de si el lunes 14 será “puente” o no. Y muchos aún tienen dudas...Como se venía anticipando, ese mismo lunes no se dictarán clases y tampoco la Municipalidad de Rafaela abrirá sus puertas, por lo que los servicios se verán diezmados en el inicio de la semana. Además, si bien no lo confirmó el gremio, se estima que tampoco habría bancos.Pero, en el comercio, para decepción de la mayoría, el lunes 14 de octubre no será feriado puente, aunque será considerado como “día no laboral con fines turísticos”, tal como lo dispone el artículo 7 de la Ley N° 27.399 y según lo dispuso el Ministerio del Interior. De acuerdo al marco normativo, “el Poder Ejecutivo Nacional podrá, adicionalmente a lo establecido, fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.A diferencia de lo que ocurre en un feriado ordinario, el hecho de que los empleados puedan o no gozar del día no laboral queda bajo determinación de cada empleador.En este sentido, el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo especifica: “El trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”, y agrega: “En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador".De esta manera, el sábado es feriado nacional y los comercios que deciden abrir tienen que pagar doble a sus empleados, tal como lo indica la Ley.En el caso del lunes, al no ser feriado, no se debe pagar doble a los empleados. Es decir que el feriado no se traslada sino que se agrega un día no laborable al fin de semana.Son dos fechas al año las que no se traslada el feriado pero se agrega un día para fomentar el turismo al fin de semana.