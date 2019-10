La provincia entregó aportes a proyectos de investigación

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes, entregó los certificados a los científicos y científicas responsables de diseñar 71 proyectos seleccionados en la convocatoria “Investigación Orientada 2018” de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei).Se trata de propuestas de todo el territorio provincial realizadas por instituciones del sistema científico-tecnológico que fueron seleccionadas para desarrollar actividades de investigación y desarrollo (I+D) orientadas a resolver demandas de sectores socio productivos de la provincia y que totalizan una inversión provincial de $ 14.944.000.En la oportunidad, Hynes manifestó que los aportes son “un instrumento para apoyar la investigación que tiene más de una década. Cuando se realizó la primera convocatoria en el año 2008 no estaba constituida la agencia como tal pero, desde ese momento, se empezó a ver cuánto presupuesto se iba a destinar a la ciencia en la provincia, cuáles eran los criterios que se iban a tener en cuenta para concursar y cómo se iban a repartir”.“Esperamos que esta política continúe y que sea para el provecho de la ciencia, la tecnología y la innovación santafesina y, por supuesto, también la producción. Son los investigadores y las investigadoras quienes están alertas a las demandas de la sociedad y es el conocimiento nuestro aliado para poder solucionar los déficits que aún existen en nuestra provincia”, agregó.La ministra también destacó que en los últimos años la provincia “se dio la oportunidad de pensar temas estratégicos, ponerlos en la agenda y tratar de concretarlos a través de la agencia y de proyectos especiales, como exige la Ley de Ciencia y Técnica, que es única en el país”.“Esta convocatoria tiene una relevancia hacia la producción de energía a través de la biomasa santafesina, una muestra de todo lo que venimos haciendo en relación al tema estratégico de la bioeconomía”, concluyó Hynes.Investigación Orientada es una de las convocatorias de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación destinada a investigadores de la provincia de Santa Fe con el objetivo de financiar proyectos que estén orientadas a resolver demandas de sectores socio-productivos de la provincia. Las propuestas deberán consistir en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.En esta edición, además de los temas generales, se consideró la temática prioritaria de aprovechamiento de la biomasa santafesina, la cual está dirigida al desarrollo de proyectos orientados a la producción de energía y/o al desarrollo de biomateriales y bioproductos de alto valor agregado a partir del aprovechamiento de la biomasa santafesina.En la categoría de temáticas generales, los proyectos seleccionados recibirán un aporte no reembolsable (ANR) de hasta $ 200.000 cada uno; mientras que en los proyectos en temáticas prioritarias se otorgarán aporte no reembolsable (ANR) de hasta $ 250.000.A esta convocatoria se presentaron un total de 297 proyectos que fueron evaluados por expertos del sistema científico-tecnológico de Argentina.