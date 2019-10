Balance positivo del Workshop de Turismo

La Cámara de Agentes de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región (CAVyT) calificó como "muy positivo" el 10º Workshop que realizó el pasado 26 de setiembre en la sede de la Sociedad Rural con la participación de Agentes de Viajes, Operadores Mayoristas, prestadores de servicios, autoridades y referentes al sector turístico. El evento permitió presentar los destinos, tarifarios y planes de financiación de los viajes para las tradicionales vacaciones del verano argentino que comienzan en diciembre mismo y se extienden hasta marzo, pero con temporada alta en los meses de enero y febrero.En el inicio de la conferencia, Eduardo Tomassi, presidente de la CAVyT -entidad organizadora del Workshop-, destacó que “nuestra institución cumple 8 años de su creación, el 70% de las agencias de Rafaela están afiliadas, nuestra institución es la tercera de la Provincia. Conscientes de esto, empezamos a trabajar fuera de nuestro límite de la ciudad, con nuestras actividades tratamos de darle beneficios a nuestros asociados y cuando viene un cliente a nuestras agencias de viajes les podemos presupuestar el mejor precio al instante, la mejor financiación con toda la experiencia que tenemos, explicar cuál es el mejor lugar, manifestó.Ya en el marco del balance del Workshop, Tomassi había hecho hincapié en la importancia que debe tener para un turista el buen asesoramiento, el poder planificar un viaje con un operador que lo asesore y le de toda esa información fundamental para un viajero.“Logramos entre todas las agencias de viaje una salida a un destino atípico, desde nuestra ciudad tuvimos una salida a la nieve para nuestros clientes. Ponernos de acuerdo en esta competencia que tenemos como colegas, y también unirnos para lograr esto que fue fantástico, habla de la importancia del asociativismo y la armonía que hay entre los asociados. Antiguamente teníamos que viajar a otras ciudades para tener esta reunión de negocios. Ahora todo eso se puede ver en rafaela, nuestros asociados tienen un contacto directo con los grandes operadores nacionales e internacionales”, remarcó Tomassi.“Muchos venden turismo, pero no todos saben cómo hacerlo. Tenemos una competencia importante que no es entre colegas sino entre instituciones o personas que sin estar habilitadas o sin tener el respaldo de la Secretaría de Turismo de la Nación, venden turismo en su casa, en un local, y el asesoramiento no es el mismo y la seguridad tampoco. Nosotros estamos respondiendo con una estructura y capacitación permanente, no así la gente que no está habilitada. No venden más barato que las agencias de turismo, nosotros pedimos a la población que se acerque a cualquier agencia habilitada que va a tener otra respuesta”, expresó Beatriz Bartomioli, quien también integra la CAVyT.La venta vía online fue también uno de los planteos por parte de los representantes de las Agencias locales de viajes ya que señalaron las dificultades que esto les genera.“Lo que el pasajero encuentre por internet, lo puede conseguir también en las agencias, si es barato, es porque hay una disponibilidad en vuelo, pero eso significa que lo tenemos en todas las agencias del mismo modo y hay muchas cosas que el pasajero debe conocer sobre el destino, hoteles y vuelos, que se lo va a otorgar la agencia de turismo, no la página de internet. Naturalmente es nuestro negocio y actividad, para lo cual tenemos empleados, pero la diferencia es importante”, indicó Bartomioli.