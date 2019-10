Medallas en atletismo

Primera medalla de oro para el atletismo de Rafaela en los Juegos Evita de Mar del Plata. Este martes por la tarde llegó a través de Florencia Tellini en las pruebas combinadas. La atleta del CRAS obtuvo el mayor puntaje en el Hexatlón, la disciplina que involucra las pruebas de 100 metros con vallas, salto en alto, lanzamiento de la bala, salto en largo, lanzamiento de la jabalina y 800 metros llanos, y que se desarrollaron entre lunes y martes.Florencia, entrenada por Ariel Magallanes, se consagra de esta manera como la atleta más completa en la categoría Sub 17. Obtuvo 3.586 puntos, mientras que la segunda Giovana Fimiani totalizo 3457 y la tercera Malena Rodriguez 3395.Por su parte, el rafaelino Valentin Menossi fue subcampeón en lanzamiento del martillo, categoría Sub 17, con un lanzamiento de 62m43cm y se trae la medalla plateada. El oro fue para Sebastián Tommasi, de Entre Ríos, con 63m34.La otra medalla para nuestra ciudad en la víspera fue en una espectacular competencia por la final de los 100 metros con vallas, categoría Sub 17. Araceli Mondino, que en las semifinales había logrado su mejor marca personal con 14s37, obtuvo el bronce. Esta competencia fue considerada por los especialistas como la más rápida de la Historia del atletismo argentino en la modalidad. La rafaelina, representante del Colegio San José, tuvo un registro de 14s43, mientras que la ganadora Mariam Buenanueva (Córdoba) “voló” y quebró el récord argentino con 13s81. Valentina Polanco (San Luis) con 14s29 fue medalla de plata.