En el Cementerio y Relleno Sanitario: robos y daños

Daniel Ricotti, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, comentó en diálogo con LT 28 Radio Rafaela, que el fin de semana pasado se produjeron dos hechos ilícitos en dependencias municipales y públicas, verdaderamente lamentables para la ciudad.El primero de los ilícitos a los cuales hizo referencia el Ing. Ricotti sucedió en el Cementerio Municipal, en donde sujetos desconocidos no tuvieron consideración alguna y robaron elementos de valor económico y sentimental, llevándose placas de bronce de varios nichos particulares: “Es algo difícil y esto no es producto de la necesidad de la gente”, señaló Ricotti.El segundo hecho ilícito tuvo lugar en el Relleno Sanitario de esta ciudad. Allí robaron herramientas, pero no conformes con esto y con la intención de robar un poco de cobre, destruyeron el motor de una de las máquinas que se utilizan en los trabajos diarios.Para consumar la sustracción los delincuentes rompieron vidrios y lajas para llegar hasta donde estaban guardadas las herramientas, por lo que reponer lo roto cuesta igual o más que comprar nuevamente las herramientas.“Lo que más molesta –decía Ricotti- es que en el relleno sanitario hay aproximadamente unas 60 familias que trabajan todo el día, hacen doble turno, hacen más de las horas normales para poder recuperar material y también son damnificados por esto” sostuvo. Agregó que, “hay gente que se esfuerza muchísimo para poder progresar, para poder llevar comida a su casa y muchas veces hay otros que se dedican a tumbar todo esto”.A causa de lo hecho por los malvivientes, la planta de compostaje de chipeado está detenida y se ha tenido que reforzar la seguridad en lugar: “Toda la planta está detenida, hemos reforzado la seguridad. En el lugar siempre hay un guardia las 24 horas pero el predio es muy grande. Hemos reforzado durante la noche con un policía de Infantería de más”, concluyó el secretario municipal.Se recuerda, de modo anecdótico, que en el mes de Julio pasado el Relleno Sanitario ya sufrió el robo de aproximadamente 170 kilos de cobre por un valor estimado en aquél momento de unos 30 mil pesos.