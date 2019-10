Fernández, prudente con anuncio impositivo

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aclaró ayer que no piensa imponer un impuesto a los Bienes Personales a la clase media si gana las elecciones y llega a la Casa Rosada. Fernández consideró que una persona que tiene en su patrimonio una casa y un auto no debería estar afectado por este impuesto, pero sí quienes poseen "grandes fortunas", después de que el Gobierno de Mauricio Macri lo haya bajado."Macri bajó sustancialmente, pero con un sentido de eliminarlo. Lo que yo digo es que Bienes Personales no es un impuesto que paga el ciudadano de clase media que tiene un auto en la casa. Ese no tiene que pagarlo", afirmó Fernández en declaraciones a radio Metro.El candidato presidencial agregó que el impuesto a los Bienes Personales "lo tienen que pagar las fortunas mayores en Argentina, que actualmente no la pagan".Así, Fernández intentó ponerle fin a la polémica que se había generado cuando expresó que dentro de su eventual plan económico podría haber Bienes Personales para el incremento de la recaudación fiscal.Fernández consideró que hubo un "teléfono descompuesto" por el cual se distorsionaron sus afirmaciones y señaló que en ese momento él solo estaba hablando de las medidas que tomó Uruguay cuando también tuvo una crisis de recursos.Dejó en claro que está pensando en volver a gravar Bienes Personales de las "más grandes fortunas" de la Argentina, pero aclaró que "todo esto exige un estudio mayor" porque en ese momento solo estaba "hablando del caso uruguayo"."No siempre es trasladable 100% (del ejemplo uruguayo) a lo que pasa acá. Pero bueno, así funciona el teléfono descompuesto en la Argentina", se quejó.Fernández se había quejado de que Macri "dejó en pie el sistema impositivo sobre la sociedad y se benefició mucho a los aportantes individuales, a los Bienes Personales. Y eso está muy mal". "En Europa usted como contribuyente personal pagaba muchos impuestos y en la Argentina eso no pasa. Pagan impuestos las sociedades, las personas físicas no", había señalado.CERCA DEL PJFernández encabezó un acto en la sede nacional del PJ, donde pidió a los dirigentes "poner al partido en movimiento" para que "corrijan cada error" que pueda "cometer" si es electo. "Les pido que pongamos al partido en movimiento, que el partido esté muy activo. Lo que menos quiero es un partido que duerma mientras yo gobierno, quiero un partido sea mi tábano y me haga corregir cada error que yo cometo", sostuvo Fernández ante los gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes políticos que acudieron al edificio de Matheu 130.Fue la primera vez que el ex jefe de Gabinete visitó la histórica casa del PJ durante la campaña, ya con el traje de candidato: antes de eso lo había hecho el 14 de mayo pasado para acompañar a Cristina Kirchner, un día antes de que la ex presidenta le ofreciera encabezar la fórmula presidencial conjunta.Ni siquiera aquella vez el operativo de seguridad había sido tan riguroso como ahora, con la calle cortada al tránsito, vallas en la puerta y con la prensa afuera del edificio."Poner en marcha a la Argentina es poner en marcha la política. La mejor sociedad es la sociedad que debate y que controla al que gobierna. Y el que gobierna no saben cuánto agradece cuando viene un amigo viene y le dice ´No metas la pata que la estás metiendo.Eso es lo que tienen que hacer ustedes conmigo´", exhortó Fernández.El candidato presidencial destacó que los tiempos que vienen "van a ser difíciles" y que desde la oposición (asumiendo que el PJ será oficialismo) "van a hacer lo imposible para" hacerlos "discutir". "Todos los días van a plantear una pelea nueva. Que como me llevo con Cristina, si me llevo mal con Cristina, si Cristina dice, si yo digo, si los chicos de La Cámpora son buenos, si los chicos de La Cámpora me aprietan...", enumeró.