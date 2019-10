Nicolás González no correrá en San Nicolás

El venidero fin de semana se desarrollará en San Nicolás la decimotercera cita de la temporada del Turismo Carretera, la tercera de la Copa de Oro. Lamentablemente, en esta oportunidad no estará siendo protagonista de la competencia Nicolás González.Algo que se temía en los últimos días, terminó confirmándose. El rafaelino estará ausente en cita por el Gran Premio Ciudad del Acuerdo, debido fundamentalmente a motivos presupuestarios. El año ha sido bastante complicado para el piloto de nuestra ciudad, en particular en las últimas fechas donde las roturas mecánicas han sido numerosas, lo cual cuando los presupuestos son un tanto ajustados y los resultados se tornan esquivos, se convierten en un factor que genera mayor preocupación.Habrá que ver lo que ocurre en las próximas semanas, ya que si bien la intención es seguir luego con el calendario, si no aparecen posibilidades de ampliar el presupuesto puede estar en duda ese deseo, pese al esfuerzo de Nico, su familia y todo el equipo A&P Competición.