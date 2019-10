Macri, convencido de que logrará ser reelecto

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Mauricio Macri se mostró ayer convencido de su reelección y aseguró que el 10 de diciembre, cuando inicie su eventual segundo mandato, llamará a Alberto Fernández para acordar soluciones a los problemas económicos y "sacarle la pata de encima a la clase media"."Espero llamarlo a Alberto Fernández el 10 de diciembre para que se siente conmigo y acordar para que tengamos un presupuesto sano y sincero, que le saque la pata de encima a la clase media y que a las Pymes les permita crecer", manifestó Macri."Se supone que aquellos que están en la oposición dicen que quieren equilibrio fiscal y macroeconómico y quieren exportar, bienvenido que lo pongan en la plataforma", resaltó el Presidente declaraciones a radio FM Cadena 1 de Neuquén, donde encabezará una nueva marcha del "Sí, se puede".El jefe de Estado, expresó: "Si me reeligen nos tenemos que sentar en una mesa para darle una solución definitiva, como hicieron en Paraguay, Chile o Uruguay, donde comenzaron a reducir la pobreza".El mandatario nacional realizó estas declaraciones antes de encabezar otra marcha del "Sí, se puede" en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén."Estoy más esperanzado que nunca, tenemos futuro, estamos demostrándole a todos que no debemos tener miedo como pasó en agosto porque vamos a seguir trabajando de la misma manera", subrayó Macri.El Presidente volvió a repetir que volviendo al pasado (en relación a la posibilidad de la victoria de Frente de Todos) "no se solucionan los problemas" y pidió que lo acompañen en las elecciones en octubre."Lo entiendo, los escuché. Quiero estar ahí al lado de todos los que lo necesitan. Con honestidad y con diálogo lo podremos resolver", destacó el mandatario nacional.Según sostuvo, a partir del próximo 10 de diciembre "la Argentina entra en una etapa de crecimiento". ."Hoy estamos sobre bases que nos permiten saber que viene la mejora del salario, el alivio todos los meses", indicó Macri y señaló que harán "los acuerdos que hagan falta".SI SE PUEDEEN NEUQUENMacri encabezó una nueva marcha del "Sí se puede" en la ciudad de Neuquén, donde reiteró que es necesario "más tiempo" para "resolver lo que queda" y volvió a prometer "generación de trabajo y mejora del salario" si logra un segundo mandato.En el Monumento a San Martín, el mandatario y candidato a la reelección se puso al frente de una nueva edición de las movilizaciones con las que busca recorrer 30 ciudades hasta las elecciones del 27 de octubre, cuando intentará revertir la derrota que sufrió en las primarias de agosto y meterse en un balotaje con su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández."Empezamos a resolver muchos de los problemas que arrastramos hace 70 años, pero también sabemos que queda mucho por resolver y para eso nos tenemos que dar más tiempo", expresó el líder de la coalición Juntos por el Cambio en el escenario que compartió con el intendente de la capital provincial y candidato a senador Horacio "Pechi" Quiroga.Macri reiteró además "lo que viene es crecimiento, generación de trabajo, mejora del salario", una frase que repite en cada una de las paradas de la gira proselitista, caracterizada por los eslóganes "Sí se puede" y "La damos vuelta", en referencia al deseo de ganar los comicios generales pese a haber perdido por 15 puntos las primarias.Además de "Pechi" Quiroga, Macri estuvo acompañado en el escenario por la primera dama, Juliana Awada, quien también estuvo con él durante el acto que encabezó este lunes en la provincia de Tucumán.