Cristina regresa de Cuba el 10 de octubre

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner solicitó una prórroga para regresar de Cuba, donde viajó para visitar a su hija Florencia, y la misma fue autorizada por la Justicia, motivo por el cual volverá al país el próximo 10 de octubre.La prórroga fue solicitada por su abogado Carlos Beraldi, ya que la ex mandataria tenía fecha de regreso para este lunes 7 de octubre.Florencia Kirchner realiza desde principio de año un tratamiento médico en Cuba, autorizada por la Justicia, a raíz de un diagnóstico con varios problemas de salud, que según la defensa le impiden llevarlo a cabo en Argentina porque no puede trasladarse en avión.Por ese motivo, este es el sexto viaje en lo que va del año que realiza la ex presidenta a Cuba para visitar a su hija y todos contaron con autorización judicial.La situación de salud de las últimas semanas de la hija menor de Cristina Kirchner se mantiene bajo estricto hermetismo.La senadora nacional y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos volverá el próximo jueves al país y se espera que retome la agenda de campaña.Una de las actividades que ya tiene confirmada la ex mandataria tras su regreso es el acto por el Día de la Lealtad, el próximo 17 de octubre en La Pampa, donde se mostrará junto al postulante presidencial Alberto Fernández.Cristina Kirchner viajó a Cuba el pasado 28 de septiembre, tras solicitar permiso a los Tribunales Orales Federales (TOF) 2 y 7.En el primero tramita el juicio por presunto fraude en la obra pública a raíz de una supuesta concentración durante su Gobierno en favor del empresario Lázaro Báez, mientras que el segundo tiene a cargo la denominada "causa de los cuadernos", que la tiene sindicada como "jefa de una asociación ilícita".De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia senadora nacional tiempo atrás, su hija estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".