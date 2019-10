En la ‘Crema’, conformes a medias

Quizás haya sido el gol que más gritó desde que asumió como DT de. El tanto de Franco Racca, el agónico gol que le terminó dando a la “Crema” el dramático y merecido empate ante Ramón Santamarina.“En una pelota parada nos complican y da mucha bronca porque se trabaja, mucho,, después, más allá del desconcierto sobre el final, eran todos jugadores de mitad de cancha para adelante y el equipo estaba partido”, analizó el entrenador albiceleste tras el 1 a 1 en Tandil.El conjunto rafaelino había hecho méritos suficientes como para merecer algo más pero no se le daba. Y en ese análisis, Otta contó: “Nosotros creemos que, y en el ST, los primeros 20 minutos también, creo que hasta el gol de pelota parada, ellos habían tenido una sola situación en todo el partido y fue la que saga Taglia (Tagliamonte) por arriba del travesaño”. Y sumó: “La realidad era que nosotros nos veíamos siempre en partido y con posibilidades de ganarlo, lamentablemente un error en pelota parada nos vuelve a costar un gol y después a remontarlo, empezamos a dejar espacios, teníamos que ir a buscarlo, tenemos jugadores de jerarquía que entraron y gracias a dios pudimos empatar un partido queSobre las variantes que realizó, Otta declaró: “Entraron bien. Acosta mete el centro del gol, pidió la pelota, la agarró, intentó jugar, lo mismo Mendieta, mete el centro del cabezazo de Bonansea que se va al lado del palo. Entraron bien a hacer lo que nosotros les pedimos pero enfrente tenes un rival que se replegó sabiendo que ya tenía la ventaja y no podíamos entrar, creamos las situaciones para empatarlo justamente”.¿Ganó un punto o perdió dos? Atlético tuvo unas cuantas como para facturar, estuvo impreciso en la definición, falló en la marca y en la última consiguió lo que tanto buscó: el gol.“Como se da el partido sirve porque lo empatás sobre la hora, pero, sobre todo en los primeros 45 y 20 del ST, creo que Atlético mereció la victoria y lamentablemente no pudimos”, analizó Otta. Y recordó: “Una cancha esquiva históricamente para el club pero pudimos sumar acá después de mucho tiempo, siempre hay que sumar y cuando ganemos de local seguramente vamos a estar prendidos”.Por último, Walter Nicolás Otta hizo referencia al debut del arquero Matías Tagliamonte, ante la lesión de último momento de Nereo Fernández, el juvenil albiceleste saltó a cancha como titular.“Muy bien, hizo las cosas muy bien, me pone contento. Tanto el como Pezzini están preparados para atajar los dos, es un club este que tiene algo especial con los arqueros, es un chico que tiene muchísimo futuro y mostró muchísima tranquilidad y solvencia y eso nos da tranquilidad a nosotros, estábamos convencidos de que está preparado para atajar”.