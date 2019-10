Inferiores: Capítulo II del Absoluto de la B

El torneo Absoluto de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su segundo capítulo. A continuación, compartimos todos los resultados que se registraron en cada uno de los encuentros disputados, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



Absoluto A



Sexta División: Zona 1: Bochófilo Bochazo 1 (Iván Giusani) vs Independiente Ataliva 1 (Cristian Maldonado), Florida de Clucellas 4 (Ignacio Cortesini, Alan Godoy, Benjamín Krong y Kosé Walker) vs Argentino de Humberto 0. Zona 2: Dep. Ramona 2 (Julián Sola y Gabriel Battaglino) vs La Hidráulica 3 (Rodrigo Caballero, Jonathan Guia y Federico Díaz), Moreno de Lehmann 2 (Santino Gaido x 2) vs Sp. Santa Clara 1 (Valentino Feresin).



Séptima División: Zona 1: Bochófilo Bochazo 7 (Máximo Muller x 2, Luciano Díaz x 2, Leandro Casco e Ian Martín) vs Independiente Ataliva 0, Florida de Clucellas 1 (Facundo Peralta) vs Argentino de Humberto 3 (Adrián Díaz, Mateo Sudano y César Flores). Zona 2: Dep. Ramona 0 vs La Hidráulica 2 (Lucas Reartes y Pablo Pomo), Moreno de Lehmann 4 (Paulo Rosales x 3 y Jonatan López) vs Sp. Santa Clara 0.



Octava División: Zona 1: Bochófilo Bochazo 0 vs Independiente Ataliva 4 (Ciro Alberto x 3 y Mateo Ponzetti), Florida de Clucellas 0 vs Argentino de Humberto 0. Zona 2: Dep. Ramona 0 vs La Hidráulica 2 (Mateo López y Leandro Beli), Moreno de Lehmann 0 vs Sp. Santa Clara 1 (Santiago Bonetti).



Novena División: Zona 1: Bochófilo Bochazo 1 (Agustín Ocampo) vs Independiente Ataliva 0, Florida de Clucellas 1 (Bautista Junco) vs Argentino de Humberto 2 (Stéfano Mezzadri y Joaquín Trutali). Zona 2: Dep. Ramona 2 (Emanuel Molina y Juan Cruz Masuero) vs La Hidráulica 0, Moreno de Lehmann 3 (Salvador Albertengo x 2 y Lucas Ferrero) vs Sp. Santa Clara 0



Próxima fecha (3°): Zona 1: Independiente Ataliva vs Florida de Clucellas, Arg. Humberto vs Bochazo. Zona 2: La Hidráulica vs Moreno, Sp. Santa Clara vs Dep. Ramona.



Absoluto B



Sexta División: Zona 1: Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Alexander Fernández y Joel Sánchez) vs Zenón Pereyra F.C. 1 (Santiago Mendoza), Argentino Vila 0 vs Atlético María Juana 1 (Emiliano Perren). Zona 2: Talleres María Juana 3 (Julián Radonich x 2 y Tomás Zapata) vs Deportivo Bella Italia 3 (Ezequiel Hulman, Gernán Geist y Martín Poi), Deportivo Josefina 0 vs Deportivo Aldao 0.



Séptima División: Zona 1: Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Tomás Roldán y Gerónimo Velázquez) vs Zenón Pereyra F.C. 2 (Santiago Mendoza y Rafael Basualdo), Argentino Vila 1 (Juan Gabriel Eliscanse) vs Atlético María Juana 2 (Ángel Giacobe y Lautaro Mansilla). Zona 2: Talleres María Juana 1 (Mateo Galván) vs Deportivo Bella Italia 1 (Bruno Lampert), Deportivo Josefina 0 vs Deportivo Aldao 3 (Edgar Retamar x 2 y Laureano Ferreyra).



Octava División: Zona 1: Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Agustín Farías) vs Zenón Pereyra F.C. 0, Argentino Vila 0 vs Atlético María Juana 1 (Damiano Jaime). Zona 2: Talleres María Juana 0 vs Deportivo Bella Italia 6 (Ian Wlter Mansilla x 3, Jeremías Barale, Enzo Galizzi y Agustín Alvarez), Deportivo Josefina 1 (Mateo Murua) vs Deportivo Aldao 2 (Lautaro Tinivella y Bautista Beccaria).



Novena División: Zona 1: Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Lucas Peralta) vs Zenón Pereyra F.C. 1 (Andrés Mendoza), Argentino Vila 1 (Agustín Moreyra) vs Atlético María Juana 1 (Valentino Caudava). Zona 2: Talleres María Juana 0 vs Deportivo Bella Italia 1 (Agustín Alvarez), Deportivo Josefina 0 vs Deportivo Aldao 2 (Thiago Michelod y Gabriel Guglielmone).



Próxima fecha (3°): Zona 1: Zenón Pereyra vs Arg. Vila, Atlético (MJ) vs Tiro Federal. Zona 2: Dep. Bella Italia vs Dep. Josefina, Dep. Aldao vs Talleres (MJ).



Absoluto C



Sexta División: Atlético Esmeralda 1 (Carlos Flores) vs San Martín de Angélica 0, Sportivo Roca 1 (Alejandro Bustamante) vs Deportivo Tacural 2 (Blas Romero y Lucas Walker).



Séptima División: A Atl. Esmeralda y Sp. Roca les dieron los puntos ya que San Martín de Angélica y Deportivo Tacural no presentaron las divisionales.



Octava División: Atlético Esmeralda 1 (Ignacio Molina) vs San Martín de Angélica 2 (Franco Borgarello x 2), Sportivo Roca 2 (Laureano Bonsegundo y Lautaro Bonsegundo) vs Deportivo Tacural 0.



Novena División: A San Martín de Angélica y al Dep. Tacural les dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda y Sportivo Roca no presentaron las divisionales.



Próxima fecha (3°): Dep. Tacural vs Atl. Esmeralda, San Martín vs Libertad E.C. Libre: Sp. Roca.