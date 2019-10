Programa de la fecha 11

Anoche se llevó a cabo la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y se confirmó el programa para el próximo fin de semana.

En la Primera A, donde se jugará la fecha 11 del Clausura, la acción comenzará el jueves con el adelanto que jugarán en Sunchales Unión y Brown, desde las 21.30 hs. El viernes habrá otros tres juegos y el resto irá el domingo.

En la Primera B también habrá adelantos a jugarse el jueves y viernes.



Todo el programa: Jueves 10/10 a las 21.30 hs. Unión vs Brown. Viernes 11/10 a las 21.30 hs. Ben Hur vs Arg. Quilmes, Talleres (MJ) vs Dep. Libertad; 22 hs. Dep. Tacural vs Dep. Ramona. Domingo 13/10 a las 16 hs: Florida vs Peñarol, Sportivo Norte vs 9 de Julio (en cancha de Peñarol), Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela.



En la Primera B, los adelantos serán: Jueves 10/10, 22.30hs Bella Italia vs Roca. Viernes 11/10, 22 hs. Humberto vs Moreno, San Martín vs Esmeralda, Santa Clara vs Zenón Pereyra.