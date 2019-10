La secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Brenda Vimo expresó ayer su preocupación por la situación que atraviesa el Hospital “Dr. Jaime Ferré”. En primer lugar, contó que se realizaron tres reuniones debatiendo diferentes temas en el marco de la mesa de transición local del nosocomio. “Para que este cambio de gestión no impacte en los servicios sanitarios que se les brindan a las personas. El tema de la reunión que se suspendió era sobre recurso humano y dinero adeudado, no nos quisieron recibir, y se nos desconoce como funcionarios públicos representantes de los rafaelinos”.En este contexto, expresó: “Estamos en un momento social complejo donde tenemos que estar todos los actores unidos para trabajar en este problema y que este cimbronazo social no impacte en algo tan importante como es la salud de los rafaelinos”.En este sentido, aclaró el puesto que ocupa cada uno: “Recordarles a los funcionarios provinciales que el Dr. Silvio Bonafede, es el representante del Concejo Municipal en el SAMCo, y yo soy la Secretaria de Desarrollo Social a cargo de la Subsecretaría de Salud del Municipio. Nuestro deber es defender la salud de los rafaelinos”.“Nosotros, desde el Municipio recibimos las necesidades y reclamos de la gente, desde un turno para una ecografía, tomografía, medicamentos, hasta turnos para otras ciudades, y que se nos cierre las puertas con chicanas políticas me parece fuera de lugar en momentos sociales tan complejos, las cuestiones políticas hay que dejarlas de lado”, completó la funcionaria.También agregó que “el deber de cada uno de los funcionarios y del director del Hospital es sentarse con cada uno de los representantes del gobierno local y provincial a consensuar para que el 24 de diciembre haya un médico de guardia, medicamentos, y las prestaciones estén cubiertas”.Por último, agregó que “me sorprendió lo de la Ministra de Salud de la Provincia (Dra. Andrea Uboldi), siempre la respeté. defendí su trabajo y la tengo como una persona comprometida con la salud pública y con las necesidades de la gente”.Vimo salió así a responder tras las declaraciones del viernes pasado de Uboldi, quien si bien recordó que el gobernador Miguel Lifschitz y su sucesor, Omar Perotti, acordaron trabajar con equipos de transición con asignación de responsabilidades por ministerio, en el caso de Salud, aún no se acercó ningún referente de la futura administración. "Nos llama la atención que en el Hospital 'Jaime Ferré' de la ciudad de Rafaela se hayan presentado actores que aseguran representar al próximo gobierno provincial para iniciar reuniones frente al inminente cambio de gobierno, pero sin notificación oficial", planteó la titular de la cartera de salud. Del mismo modo, calificó esa situación como "una falta de respeto a la investidura ministerial, ya que esperamos con amplia predisposición a quienes efectivamente estén designados para tal función, de modo de iniciar un trabajo conjunto".Vimo habló de una mesa de transición en el Hospital rafaelino y dijo que junto a Bonafede en realidad representan al Municipio y al Concejo Municipal, no al gobernador electo.