En la última se trajo un empate

Un punto agónico rescató anoche Atlético en su visita a Santamarina de Tandil. El equipo Celeste pagaba caro una desatención defensiva en una acción de pelota detenida, pero por la misma vía, en la última oportunidad que le dio el árbitro Ceballos en un tiro de esquina, el defensor Franco Racca pudo alcanzar la paridad.El equipo rafaelino tuvo un cambio obligado en cuanto a la previa, ya que Nereo Fernandez se resintió en la última práctica liviana realizada en Tandil y por ese motivo se decidió que ataje Matías Tagliamonte. Por tal motivo viajó durante la noche del domingo Nahuel Pezzini para ser el arquero sustituto.La Crema tuvo la iniciativa durante los primeros minutos del partido. Con un Quinteros participativo, pidiendo la pelota y tratando de asociarse con Protti y Stracqualursi, hubo 10 minutos iniciales interesantes del equipo de Otta.La chance más clara fue generada en ese pasaje, donde Emiliano Romero se desprendió con pelota dominada. De frente al arco amagó con pegarle de derecha, pero finalmente enganchó para el perfil zurdo y desde la media luna del área sacó un remate potente que devolvió el travesaño.Luego, de a poco el elenco de Tandil empezó a dividir la tenencia de la pelota en el sector central. Mariano González y Strada por algunos minutos buscaron atacar en el sector derecho, provocando algún error circunstancial de Lucas Blondel cuando era presionado. De todos modos, el debutante Matías Tagliamonte no era exigido, lo cual hablaba bien del trabajo del bloque defensivo en el primer tiempo.En el segundo tramo de ese período, llegó un remate cruzado de Renso Pérez que se fue a un metro del palo derecho de Papaleo y un buen cabezazo de Stracqualursi, entrando al área, tras un centro de Blondel. De Santamarina poco y nada en ataque, apenas una jugada donde la pelota le pegó en el brazo a Alderete, pero que Ceballos desestimó.SEGUNDO TIEMPOLos primeros minutos fueron de ida y vuelta, con algunas chances por arriba. La que tuvo Atlético fue con un cabezazo de Protti (a quien luego dio la sensación que le hicieron un penal no sancionado) que Papaleo sacó con esfuerzo.Después de los 15' el partido entró en una meseta, con poca precisión de los dos equipos. Otta buscó un poco de aire fresco con la entrada de Bonansea por Stracqualursi, y en la primera que tuvo el recién ingresado se erró una clara oportunidad, tras ganarle la posición a Barsottini. Frente al arquero remató pifiado y desviado.A los 25', en una pelota parada desde la derecha del ataque local (un foul de Bonansea), marcó mal Atlético y entró libre de marcas Barsottini por el punto del penal para con el cabezazo hacia abajo vencer a Tagliamonte.Desde entonces trató de buscar más variantes el técnico de los rafaelinos. Primero con Mendieta y después con Acosta, pero le costaba perforar la última línea local. Santamarina descansaba en el juego de Acevedo, hasta que Quiróz lo sacó faltando 6 minutos.En el tramo final, como pudo, con muchos centros, la Crema fue por el empate y cuando el partido se moría apareció descuidado Racca en un corner para poner las cosas 1 a 1 y esperar con otro ánimo el lunes a Instituto. Atlético se pudo traer algo de Tandil, lo cual no había logrado en las dos anteriores visitas a ese estadio.