En septiembre 33 egresados

Durante un acto desarrollado en la Biblioteca Pública Municipal “Lermo Rafael Balbi”, el intendente Luis Castellano encabezó la celebración en donde 33 alumnos y alumnas finalizaron sus estudios secundarios en el marco del programa Seguila!

Junto al titular del Ejecutivo local, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Corach, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, docentes, tutores, alumnos y familiares.

Luego del acto, el intendente Luis Castellano dijo que tenemos que “entender que, entre todos, podemos hacer grandes cosas. Escuchar los testimonios de gente que, en algún momento, tuvo que dejar la escuela secundaria por diferentes razones y que ahora puedan rendir las materias. Ver cómo se les caen las lágrimas, que se les abre un futuro enorme para estudiar, iniciar un emprendimiento, generar su propio empleo, compartir toda esa alegría con sus familias, todo eso conmueve”.

“Ahora, todos saben que pueden aprovechar más de 60 carreras universitarias que hay en la ciudad, todos tienen ganas de seguir y, en eso, se refleja parte del programa Seguila!. No hay edad para estudiar y el gran desafío es que más personas puedan terminar la escuela secundaria y estudiar carreras universitarias”, expresó Castellano.

“No hay programas de este estilo vigente y, cuando hablamos de inclusión, de política social, educación, trabajo y empleo, hablamos de los vectores fundamentales que nos formaron como comunidad”, finalizó.





Política de Estado



Mariana Andereggen afirmó que “este es el camino. El Seguila! es una política de Estado que debemos mantener y afirma la calidad del equipo que está detrás del programa: profesores, profesoras, tutores, tutoras, siguiendo a cada alumno o alumna en el día a día desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Archivo Municipal. Más allá de las estadísticas, encuentros como los de hoy nos sirven para conocer las historias de vida que hay detrás de cada estudiante”.

La secretaria comentó que, en septiembre, “egresaron 33 personas y, con ellos, ya sumamos 164 desde que comenzamos con el programa allá por mayo de 2018. Al Seguila! no lo entendemos como un cierre sino como la apertura de puertas para seguir, por eso, les ofrecimos continuar con el acompañamiento del Estado local a través de encuentros relacionados con la orientación vocacional y el Sistema Municipal de Becas que no tiene límite de edad como sí lo tienen otros de nivel provincial o nacional”.





Egresados



La emoción de los egresados y las egresadas se observó durante todo el acto. Una de ellas, Silvina, comentó: “después de 30 años, era hora de terminar mis estudios secundarios. Tengo hijos grandes, todos graduados, y yo tenía que hacerlo. Siento una gran emoción. Estoy muy conforme con el programa Seguila!. Es muy importante porque muchas personas lo necesitan. Los días y los horarios se amoldaron para que podamos asistir a las clases. Todo está dispuesto para que, quienes lo cursen, puedan recibirse. Las profesoras, profesores y todo el equipo estuvo formado por personas maravillosas”.

Por su parte, María contó: “estoy muy contenta. Emociona llegar hasta acá después de tantos años que tuve que esperar para poder terminar el secundario. Quiero agradecer a todo el equipo del Seguila! por cómo nos prepararon, la paciencia que nos tuvieron, el acompañamiento que nos dieron. Es una oportunidad muy importante que nos da el Municipio a los ciudadanos”.



Seguila!



El programa municipal se lanzó en mayo de 2018 y brinda acompañamiento pedagógico con clases de apoyo a lo largo de todo el año a personas que no pudieron acceder a su título secundario por adeudar materias.

Cuenta con 3 coordinadores, 6 tutores a cargo del seguimiento de los estudiantes y 27 docentes trabajando en la preparación de las materias que se realizan en los ámbitos del Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca Pública Municipal “Lermo Rafael Balbi”.