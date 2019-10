Un masivo acto de la izquierda en Rosario

A tres semanas de las elecciones, el Frente de Izquierda Unidad copó el domingo las escalinatas del parque España con un importante acto, luego del multitudinario acto realizado en la Av. 9 de julio en el que habló Nicolás Del Caño candidato a presidente. El candidato a diputado Octavio Crivaro cerró el acto y destacó que “quedan poco días de campaña, necesitamos una izquierda cada vez mas fuerte, y este acto es un paso en ese sentido. Se vienen peleas duras y la izquierda esta llamada a ponerse al frente.”. Y agregó: “El Frente de Izquierda Unidad sale con fuerza a enfrentar el ajuste de este gobierno y del que vendrá, porque la salida no es yéndose a dormir, la salida es en las calles, con una izquierda fuerte en todo el país”.Durante el acto se transmitió un mensaje del candidato presidencial Nicolás Del Caño, fuertemente ovacionado. Además también hicieron uso de la palabra Luciano Cáceres, Daniela Vergara, Jimena Sosa y Verónica Carrizo. El cierre fue con un masivo pañuelazo por el aborto legal.Crivaro agregó que “Macri ya fue, es repudiado por millones de trabajadores en todo el país, que sanamente quiere que se vaya por ajustador y por llevarnos al FMI. Pero Macri no gobernó solo, tuvo cómplices como Perotti, que votó a favor de pagarle a los fondos buitres, como Lifschitz que firmó el pacto fiscal junto a todos los gobernadores peronistas, medida que llevó a la reforma previsional para que la plata de los abuelos y de las abuelas vayan a pagar deuda externa. Todos ellos, macristas, progresistas y los amigos de Alberto, impulsan el uso de agrotóxicos que nos envenenan. Son corresponsables de cada ataque que recibimos, de cada compañero que perdió el trabajo, de cada jubilado que lloró frente a un gasto impagable”.Para finalizar Crivaro hizo un llamado especial a la juventud: “Desde esta tribuna le hablamos especialmente a la juventud, a esa juventud muchos le dicen que es el futuro, pero le afanan el presente. A esa juventud de pibas que enfrentaron a la iglesia pidiendo no morir en abortos clandestinos. La condenan a los peores trabajos de Rappi y las bicis, le arrebatan el derecho a la educación, el derecho a divertirse.No es casual, para nada, la simpatía que hay con el Frente de Izquierda Unidad y por eso los y las llamamos dar juntos estas peleas”.