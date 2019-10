Los Pumas se despiden con 9 cambios, Vivas en el banco

Argentina se despide del Mundial de rugby, el miércoles en Kumagaya, con un partido con poco en juego contra Estados Unidos desde la 1.45, hora de nuestro país. Tras sus derrotas contra Francia (23-21) e Inglaterra (39-10) dijo adiós antes de tiempo y no estará en cuartos de final. Y Los Pumas tratan de buscar motivación en su último partido del Grupo C que les ofrece poco, solo asegurar el tercer puesto, para clasificar automáticamente al próximo Mundial de Francia-2023. Y para ello deben lograr su segunda victoria en el torneo, después de haber ganado también a Tonga (28-12) ante un rival, el más débil de la llave, que no debe ofrecer dificultades.La vuelta de Nico Sánchez, el apertura de 30 años del Stade Français, máximo goleador del pasado Mundial, que ni siquiera había sido convocado en el último partido contra Inglaterra, es la principal novedad contra Estados Unidos, en un equipo que introducirá nueve cambios en el duelo. No obstante, el rafaelino Mayco Vivas seguirá siendo uno de los suplentes."Es el cuarto partido y llegan dos en cuatro días. Había jugadores cansados y por recomendación de los preparadores físicos, kinesiólogos y médicos armamos este equipo", explicó Ledesma por la razón de tanto cambio.Joaquín Tuculet - Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía, Jerónimo de la Fuente, Santiago Carreras - Nico Sánchez, Felipe Ezcurra - Rodrigo Bruni, Juan Manuel Leguizamón, Pablo Matera (capitán) - Matías Alemanno, Guido Petti - Santiago Medrano, Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro. Head coach: Mario Ledesma.Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.Mike Teo - Blaine Scully (Capitán), Bryce Campbell, Paul Lasike, Marcel Brache - AJ Macginty, Ruben de Haas - Cam Dolan, Hanco Germishuys, Tony Lamborn - Greg Petterson, Nate Brakeley - Titi Lamositele, Joe Taufetee, Erci Free. Head coach: Gary Gold (Sudáfrica).CUATRO A LAVANINIEl segunda línea de Los Pumas, Tomas Lavanini, fue suspendido por cuatro partidos este lunes por su tackle alto contra el capitán de Inglaterra Owen Farrell en el Mundial de Rugby de Japón. Lavanini fue expulsado en la primera parte del partido que los Pumas perdieron el sábado contra Inglaterra 39-10.a partir de las 7.15, Sudáfrica enfrentará a Canadá por el Grupo B.