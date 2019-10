Ajedrecistas de CECR y Grau en destacada labor

Se desarrolló la VI edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en el Salón Celeste. Se disputó bajo sistema suizo, las rondas fueron cinco y en la misma la delegación del Centro de Empleados de Comercio y Roberto Grau, tuvieron una muy buena performance.Participaron: Fioramonte Aaron, Solís Lázaro, Fioramonte Franco, Santillán Victoria, Stenderup Tobías, Hilgert Gonzalo, Hevia Lautaro, Hernández Daniel, Saavedra Matías, Saucedo Dylan, Angeleri Joaquin y Ulman Rafael. En la categoría Sub 8 obtuvo el quinto puesto Aaron Fioramonte (Cecr).En cuanto a la categoría Sub 10 se consagró campeón Lázaro Solís (Cecr), mientras que Franco Fioramonte (Cecr) resultó subcampeón. En la Sub 12 Tobías Stenderup (Cecr) obtuvo el cuarto puesto.Pasando a Sub 14 consiguió clasificarse campeón Gonzalo Hilgert (Cecr) y Dylan Saucedo (Grau) obtuvo el cuarto lugar. Mientras que en Libres logró imponerse Lautaro Hevia (Cecr), en tanto Daniel Hernández (Grau) resultó subcampeón.Es importante mencionar la ausencia de Gerónimo Hevia que por superposición de calendario no pudo estar presente, ya que viajó a Mar del Plata para jugar la Final del Campeonato Argentino siendo el primer tablero del equipo de la provincia de Santa Fe, por esta situación la Federación Rafaelina se privó de tener el mejor jugador Sub 16 en este torneo.Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. Es muy importante el esfuerzo que realizan estas escuelas, que con su presencia difunden el ajedrez rafaelino, con desempeños distinguidos. Atendiendo la petición de la comunidad se recibirán inscripciones para integrarse a la Escuela de Ajedrez del Centro Empleados de Comercio de Rafaela, las mismas son limitadas.