Jugaron la cuarta fecha

El sábado se disputó la cuarta fecha de la Copa de Oro y Copa de Plata de divisiones inferiores de la Primera A liguista. En líneas generales hubo bastante paridad en los duelos que disputaron Ben Hur ante Unión en barrio Parque y Ferro con Atlético en Los Nogales, aunque la Crema sacó ventaja en la sumatoria final de la jornada. Ferro se dio el gusto de ganar en séptima. En esta jornada tuvo fecha libre Libertad de Sunchales.Este es el detalle de resultados y goleadores:COPA DE OROFerro 0 - Atlético Rafaela 1 (Matías Fraire); Ben Hur 3 (Tobías Seguro, Tomás De Hoop y Joaquín Suarez) - Unión 1 (Leider Fissore). Posiciones principales: Ben Hur 7 puntos; Unión 5.Ferro 1 (Ignacio Mendoza) - Atlético 1 (Marco Rossa); Ben Hur 0 - Unión 1 (Julián Kerk). Posiciones principales: Unión 7 puntos; Ben Hur y Atlético 4.Ferro 1 (Lautaro Waiman) - Atlético 0; Ben Hur 1 (Federico Dunky) - Unión 1 (Natanael Villalba). Posiciones principales: Unión 7 puntos; Atlético 6.Ferro 0 - Atlético 1 (Marco Rossi); Ben Hur 1 (Lautaro Chiera) - Unión 1 (Uriel Funes). Posiciones principales: Unión 6; Ben Hur y Atlético 5.Ferro 1 (Luca Zbrun) - Atlético Rafaela 2 (Nicolás Dominino -2-); Ben Hur 2 (Camilo Alberto y Bautista Bessone) - Unión 1 (Diego Ruata). Posiciones principales: Atlético 9; Libertad 5.Ferro 0 - Atlético 6 (Emanuel Rivero, Marcelo Albuatti -3- e Ignacio Minighini -2-); Ben Hur 1 (Benjamin Arias) - Unión 1 (Lautaro Inderkumer). Posiciones principales: Unión 10; Atlético 6.Atlético 5 (Valentino Gandín -2-, Bautista Kornchu, Gian Alleman y Rodrigo Ballejos) - Ferro 0.Atlético 2 (Felipe Soperez y Antonio Condrac) - Ferro 0.COPA DE PLATASportivo Norte 0 - Independiente 0; 9 de Julio 2 (Gonzalo Gorosito -2-) - Quilmes 0; Peñarol 1 (Matías Spies) - Brown 2 (Guillermo Ensabella y César Berazategui).Principales posiciones: Brown 9; 9 de Julio 8.Sportivo Norte 2 (Isaías Bravo y Abimael Rodriguez) - Independiente 0; 9 de Julio 0 - Quilmes 1 (Milton Ramirez). Principales posiciones: Quilmes 12 puntos; Sp. Norte 10.Sp. Norte 1 (Tobías Godoy) - Independiente 2 (Benjamin Benitez y Xuan Abregú); 9 de Julio 1 (Diego Castro) - Quilmes 3 (Elías Toloza, Nicolás Aissa y Agustín Astudillo) y Peñarol 1 (Francisco Santana) - Brown 2 (Ignacio Fissore y Fabricio Sacco). Posiciones principales: Brown 10; Quilmes 7.9 de Julio 2 (Rodrigo Senn -2-) - Quilmes 3 (Facundo Góngora -2- y Alejandro Fumilla); Peñarol 1 (Braian Bork) - Brown 1 (Thiago Broda). Posiciones principales: Brown 10; Peñarol 8.Sp.Norte 1 (Joaquín Contrera) - Independiente 0; Peñarol 1 (Elías Mastafa) - Brown 0. Posiciones principales: Peñarol 10; Independiente 7.9 de Julio 1 (Leonel Campos) - Quilmes 0. Principales posiciones: Peñarol, Quilmes y 9 de Julio 9 puntos.Quilmes 1 (Diego Heit) - 9 de Julio 4 (Tomás Santos, Leonel Luque, Santino Boidi y Gonzalo Reynoso); Brown 1 (Pedro Aimetta) - Peñarol 1 (Mateo Mariani). Principales posiciones: 9 de Julio 10; Peñarol y Brown 8.Independiente 0 - Sp. Norte 3 (Axel Schies -2- y Diego Fernandez); Quilmes 0 - 9 de Julio 0 y Brown 1 (Mateo Fauzio) - Peñarol 4 (Ezequiel Armenta -2-, Alan Zárate y Benjamin Solís). Principales posiciones: Peñarol 8 puntos; Sp. Norte y 9 de Julio 7.PROXIMA FECHASerá la quinta con este programa de partidos: Copa de Oro, Ben Hur vs. Ferro y Atlético vs. Libertad. Libre Unión.Copa de Plata: Independiente de San Cristóbal vs. Peñarol; Brown vs. 9 de Julio y Quilmes vs. Sp. Norte.