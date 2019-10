Sunchalense dijo prostituta a expareja y lo detuvieron

Un episodio desarrollado en una finca sita en la calle Bolívar al 300 de la ciudad de Sunchales, fue puesto en conocimiento de agentes de la Comisaría 3ª por intermedio de una vecina de 26 años de edad.

Se trató de un caso de daño, violación de domicilio (actos turbatorios/molestias), detallado por la exponente al dar cuenta de que cuando se hallaba cenando junto a su hijo de un año y once meses de vida, y un ciudadano con el que se está conociendo, se hizo presente el padre del niño, a quien identificó como Guillermo O., de quien dijo hace dos años y medio se encuentra separada.

De acuerdo a la denunciante, dicha persona saltó el portón del pasillo de la vivienda y fue hacia el patio, abrió una ventana y gritó "abrime la puerta, que ya vi a quien tenés adentro. Ya vi el auto que está afuera. Salí puta reventada", a lo que respondió que se fuera porque lo iba a denunciar.

De acuerdo a la joven el intruso manifestó "denunciame, filmame...", y cuando quiso hacerlo se escondió y salió del predio regresando poco después en dos ocasiones, y repitiendo las amenazas y agresiones verbales.

Dicha situación cesó al arribo de la Policía, expresando la denunciante que no es la primera denuncia que radica, y que pidió dos veces restricciones que ya no están vigentes, porque por el hijo en común no solicito la repetición.

No obstante, señaló que con lo sucedido en esta oportunidad solicitará nuevamente una medida de prohibición de acercamiento de la expareja, hacia su persona y la vivienda que habita.

En definitiva, el acusado fue detenido y por mandato del fiscal en turno se inició una causa por daño y violación de domicilio.



ENTREGO PARTE

DE LO ROBADO

Ante autoridad de la Comisaría 3ª de la ciudad de Sunchales, en nuestro Departamento, un vecino residente en la calle Cabildo al 300 denunció que un delincuente que tenía un casco colocado le había sustraído diversos elementos, entre ellos una computadora, una riñonera que resguardaba la suma de 15.000 pesos aproximadamente, y un teléfono celular.

Sobre dicho aparato de comunicación, la víctima comentó que como ubicación marcaba la esquina de las calles Brasil y Rotania, por lo que el fiscal en turno dispuso se realice una requisa domiciliaria.

Fue entonces que en presencia de una vecina el procedimiento arrojó resultado negativo.

No obstante, poco antes de cumplimentarse la primera hora de ayer la mujer en cuestión se hizo presente en la sede policíaca, e hizo entrega de una bolsa de consorcio que contenía parte de los elementos malhabidos.

Por otra parte, a Juan F. se le inició una causa penal por resultar autor de lo que se cita en esta nota.



UN VARIADO ROBO

DESDE AMBULANCIA

Un rafaelino residente en la primera cuadra de la calle Barcelona, radico denuncia debido a que según su relato dejo estacionada sobre la vereda de su casa una Fiat Furgón perteneciente a una empresa de emergencias médicas, y que al regresar luego de varias horas se percató que que había resultado víctima de un robo.

Según lo conocido extraoficialmente, posterior a ser violentada una puerta se llevó a cabo la sustracción variados implementos, y una suma de dinero en efectivo que estaría en el orden de los 35.000 pesos.