San Jorge reinauguró su circuito con la octava fecha del Car Show

Luego de un extenso paréntesis de tres años sin competencias, el autódromo "Parque de la Velocidad" del Club Atlético San Jorge volvió a tener actividad el pasado fin de semana, con la disputa en el remozado escenario, de la octava fecha del Car Show Santafesino.Las obras de remodelación que se encararon oportunamente, por diferentes circunstancias, se extendieron más de lo previsto. Se registraron, durante ese período, importantes precipitaciones, que no permitieron avanzar normalmente con los trabajos, a tal punto que se inundó el predio.En los últimos tiempos, se pudo avanzar a buen ritmo con las obras, para que regrese la acción al trazado sanjorgense, con una prueba de la categoría que se presentó en reiteradas ocasiones en el "Parque de la Velocidad".Se constituyó, esta prueba, en un anticipo de la próxima visita que concretará a ese circuito el Turismo Nacional, el fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre.En el caso puntual del TN, no sorprende que retorne a San Jorge, toda vez que compitió en varias ocasiones en el autódromo de esa ciudad.Regresando a lo acontecido el pasado domingo, la actividad oficial se puso en marcha el viernes, en una jornada reservada a entrenamientos y las primeras clasificaciones, reiterándose el cronograma preliminar el sábado con otros ensayos y clasificaciones, para dar lugar el domingo a todas las finales.Fueron dos en la misma jornada para la Fórmula 3 Santafesina, con victorias del rafaelino Fabián Mainero y Alfredo Esterkin.También se llevaron a cabo ese día las correspondientes al Fiat 600 TS, con el triunfo de Luis Cifre y al TFS Standard, con la conquista de Sergio Toledo (128).En el Turismo Fiat Santafesino impuso condiciones Ignacio Haroián (128); en el TC 4000 SS venció Mauro Perassi (Fairlane) y en el cierre del domingo se quedó con el premio mayor Walter López (Clio) en el TS 1800.Estos son los resultados que se dieron en las instancias definitorias realizadas el domingo en el marco de la octava fecha del Car Show Santafesino:1º Luis Cifre, en 25m52s580; 2º Alejandro Cipolat a 844 milésimas; 3º Nicolás Aimar a 2s321; 4º Federico Mansilla a 3s825; 5º Eduardo Bertone a 4s831; 6º Exequiel Páez a 7s917; 7º Sergio Baima a 9s502; 8º Javier Melidoro a 2 vueltas; 9º Emiliano Sosa a 2 vueltas; 10º Fabricio Trotti a 3 vueltas; 11º Claudio Zanatta a 4 vueltas... no clasificó Ezequiel Trulie.1º Sergio Toledo (128), en 22m49s750; 2º Santiago Migliore (Uno) a 1s896; 3º Guillermo Carrel (128) a 1s896; 4º Damián Pereyra (Uno) a 2s867; 5º Simón Cifre (Uno) a 3s339; 6º Claudio Saccone (Uno) a 5s917; 7º Mauricio Luciano (Uno) a 7s470; 8º Thomas Arcari (Uno) a 7s838; 9º Martín Mansilla (Uno) a 8s424 y 10º Damián Ghione (Duna) a 27s651.1º Fabián Mainero, en 16m23s559; 2º Joaquín Ricciotti a 2s890; 3º Esteban Zuberbühler a 4s289; 4º Emmanuel Saboretti a 6s023; 5º Manuel Macarro a 8s796; 6º Martín Chialvo a 12s297; 7º Tomás Campra a 13s544; 8º Alfredo Esterkin a 17s427; 9º Gaspar Chansard a 18s529 y 10º Alvaro Bautista a 19s991.1º Alfredo Esterkin, en 21m09s715; 2º Brian Massa a 2s086; 3º Esteban Zuberbühler a 2s394; 4º Fabián Mainero a 3s080; 5º Gaspar Chansard a 3s710; 6º Emmanuel Saboretti a 4s259; 7º Tomás Campra a 6s297; 8º Marcos Karlen a 6s827; 9º Joaquín Ricciotti a 10s689 y 10º Alvaro Bautista a 11s320.1º Ignacio Haroián (Uno), en 27m01s378; 2º Alejandro Minen (Uno) a 122 milésimas; 3º Mauricio Márquez (Uno) a 1s758; 4º José Luis Costamagna (Duna) a 3s740; 5º Ezequiel González (Uno) a 5s523; 6º Lautaro Meyer (Palio) a 5s807; 7º Francisco Caffaratti (Uno) a 15s879; 8º Marcelo Gauchat (128) a 22s932; 9º Tomás Dalmazzo (Corsa) a 3 vueltas y 10º Luciano González (Uno) a 4 vueltas.1º Mauro Perassi (Fairlane), en 25m45s020; 2º Fernando Villa (Falcon) a 17s787; 3º Nelson Frontalini (Falcon) a 23s020; 4º Juan Pablo Massello (Falcon) a 31s127; 5º Raúl Ricondo (Falcon) a 2 vueltas; no clasificaron Oscar Garmaz (Falcon), Fabio Canciani (Falcon), Daniel Caluch (Falcon), Héctor Fain (Falcon) y José Luis Schnidrig (Falcon).1º Walter López (Clio), en 23m45s141; 2º Damián Kirstein (Gol) a 1s387; 3º Alejo Borgiani (Gol) a 3s139; 4º Maximiliano Fontana (Clio) a 5s153; 5º Emiliano Urquiza (Clio) a 5s480; 6º Miguel Ciaurro (Gol) a 6s443; 7º Guillermo Cavigliasso (Onix) a 11s458; 8º Mauro Schenone (Clio) a 12s521; 9º Franco Bosio (Clio) a 17s595 y 10º Marcelo Signanini (Clio) a 48s566.