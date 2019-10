El Ford Mustang se renueva en la Argentina luego de tres años

BUENOS AIRES, 8. - Ford Argentina continúa anunciando novedades que refuerzan el compromiso de la marca para seguir ofreciendo productos renovados que los clientes desean y valoran.

En esta ocasión, presenta el Nuevo Mustang, en el marco del tercer aniversario del clásico Pony Car en la Argentina y anuncia la preventa del mismo.



DISEÑO, PERFORMANCE

Dueño de un estilo icónico, el Nuevo Mustang expresa proporciones clásicas y líneas agresivas que se combinan para mostrar una figura única e inconfundible.

Su personalidad está intacta: El diseño frontal único e inconfundible se ensambla con un perfil afilado, para terminar con una caída de techo fastback. Mantiene el ADN que identifica al Mustang en todas sus generaciones: sus luces traseras de tres barras, en este caso con tecnología LED.

Cuenta también con faros delanteros full LED adaptativos, llantas de aleación

de 19”, difusor de aire y cuádruple salida de escape cromadas.

En lo que respecta al diseño interior, el mismo está inspirado en comandos de aviación, logrando un equilibrio entre materiales de alta calidad, comandos digitales, botones y perillas.

El Nuevo Mustang cuenta con un tablero de instrumentos totalmente digital y personalizable por el conductor.

El Nuevo Mustang cuenta con un motor V8 5.0L, que eroga una potencia máxima de 466 CV y un torque máximo de 569NM. Estas prestaciones en la planta impulsora se logran por el novedoso sistema de fundición por plasma que poseen los cilindros, permitiendo así mejorar la geometría de los pistones, ganando centímetros cúbicos de cilindrada.

Se suman a estas características un sistema de escape rediseñado y la inyección de combustible dual (directa e indirecta), 4 válvulas por cilindro y sistema de distribución variable. A su vez, el potente V8 está asociado a una nueva transmisión automática secuencial de 10 velocidades y levas al volante.

Con todo este desarrollo tecnológico aplicado a la performance, se logran mejores prestaciones.



SUSPENSION Y

MANIOBRABILIDAD

En lo que respecta a la suspensión del Nuevo Mustang, el tren delantero está diseñado con el sistema MacPherson de doble rótula que garantiza un extraordinario agarre al camino y una conducción eficiente y segura, incluso en las maniobras extremas.

En el tren trasero, la suspensión independiente de brazos múltiples ofrece una maniobrabilidad precisa y ágil con el refinamiento necesario para la conducción diaria.

A su vez, cuenta con componentes de aluminio que reducen su masa no suspendida y la estructura rígida le da un control preciso de las ruedas.

El Nuevo Mustang cuenta con el sistema de amortiguación MagneRide, el cual dispone de electroimanes y partículas suspendidas en el fluido del amortiguador. El campo magnético que se ajusta 1.000 veces por segundo alinea o desalinea las partículas de hierro, variando de esta manera la dureza del amortiguador.



TECNOLOGÍA, SEGURIDAD

Las innovaciones en tecnología y seguridad también son sellos destacables del Nuevo Mustang. Esta versión del Pony Car posee sistema de mantenimiento de carril, asistente de pre-colisión con detección de peatones, control de tracción (TRC) y ayuda de arranque en pendientes (HLA).

El avanzado control de estabilidad con advance track está diseñado para mantener el control del vehículo en todo momento, compensando situaciones de sobre o sub viraje. El sistema detecta cambios repentinos en la dirección, la frenada o la posición del vehículo y ajusta individualmente la velocidad de las ruedas para mantener la trayectoria.

También posee control de velocidad crucero adaptativo, que regula automáticamente la velocidad tomando como referencia la distancia del vehículo de adelante; y un sistema de faros delanteros full LED adaptativos, que modifica el ancho y profundidad del haz de luz de acuerdo

a la velocidad de circulación, ofreciendo mayor confort y seguridad.



EQUIPAMIENTO

Además, cuenta con un novedoso equipamiento:

* Modos de conducción seleccionables (Normal, Sport, Circuito, Nieve/Mojado, My mode).

* Dirección: La servodirección electrónica (EPAS) permite agilidad y precisión en cualquier condición ya que es capaz de compensar la desviación de ruedas por parte del camino o vientos laterales. Cuenta con 3 ajustes seleccionables: Normal, Comfort y Sport, los cuales proporcionan diferentes grados de asistencia.

* Diferencial de deslizamiento limitado desarrollado para vehículos deportivos de tracción trasera. Esto significa que, si una de las ruedas pierde tracción, el par motor se transfiere automáticamente a la otra rueda.

* Sonido de escape regulable: Una válvula activa permite controlar el volumen del sonido del escape del Nuevo Mustang, pudiendo configurar diferentes modos: Silencioso, Normal, Sport y Pista.

* Track apps: Esta funcionalidad muestra en tiempo real información útil (tiempo de vuelta, aceleración, frenado, etc.) permitiéndole al conductor disfrutar al máximo el manejo del Nuevo Mustang en circuitos.

* Sistema de frenos Brembo de competición;

* Airbag frontal y de rodilla para el conductor y el acompañante, airbags de cortina y laterales.

* Fijaciones ISOFIX para asientos infantiles en ambos traseros.

* Butacas de cuero climatizadas.

* Sistema de iluminación personalizable.

* Sistema de apertura y encendido sin llave.

* SYNC 3 con pantalla multitáctil de 8”.

* Sistema de audio Bang & Olufsen con 12 parlantes.

* Cámara de estacionamiento traser



PRODUCCIÓN, PRECIO

Y DISPONIBILIDAD

El Nuevo Mustang se produce en la planta de Ford Flat Rock, Michigan, USA. Está disponible en cuatro colores: Gris Magnético, Gris Plata, Blanco Oxford y Negro Ebony.

El precio de Pre venta es de USD 80.000 y se comercializará desde Planta Pacheco de Ford, mediante el esquema de venta directa y siendo entregado por la red de Concesionarios en todo el país.