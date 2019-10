Basquet: ventaja del CAI

Independiente derrotó el domingo como visitante a Libertad de Sunchales por 79 a 74, en uno de los partidos de los cuartos de final del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Bruno Fagnola, con 20 puntos, fue el goleador del CAI, mientras que Julián Eydallín se destacó en la escuadra local con 27.De esta manera, el equipo dirigido por Leonardo Barberis tendrá la posibilidad de definir la serie a su favor el viernes a las 21.30 en el Carlos Colucci. Ese día también jugarán Ben Hur (0) vs. Unión (1). Previamente, el jueves a las 21.30, lo harán Peñarol (0) vs. 9 de Julio (1).El domingo a las 20.30 será el segundo duelo entre Quilmes (0) vs. Atlético (1).SAN LORENZO PERDIO CON CLEVELANDPor primera vez en la historia, San Lorenzo se midió con un rival de la NBA en Estados Unidos. Como en 2016, ante Toronto, pero esta vez en el suelo de los dueños del básquetbol mundial, ante Cleveland. Fue 120-89 para los locales, pero la satisfacción fue toda azulgrana en particular y del básquet argentino en general.En San Lorenzo hubo jugadores que completaron un gran partido, como por ejemplo Dar Tucker (17 puntos, 4 rebotes y 2 robos) y Esteban Batista (20 puntos y 5 rebotes); por el lado de Cleveland, las figuras fueron Tristan Thompson (14 puntos y 10 rebotes) y Cedi Osman (12 puntos, 5 asistencias y 5 robos).