Más 0 a 0 en la fecha

En el Bajo Flores, Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza no pudieron romper el cero y terminaron repartiendo todo sin abrir el marcador, en la Zona B. Por este grupo recordemos que fue postergado el partido entre Almagro y Tigre.En tanto, Nueva Chicago sigue sin poder encontrar el triunfo y ayer empató 0 a 0 con Mitre de Santiago del Estero. El partido de la Zona A se disputó en Mataderos, pero el "Torito" no pudo alzarse con los tres puntos pese a que desde el minuto 35 del primer tiempo jugó con ventaja por la expulsión del mediocampista visitante Agustín Verdugo.ALMAGRO, RIVAL DE RIVERAlmagro venció ayer a Talleres de Córdoba 1 a 0 por los octavos de final de la Copa Argentina y ahora jugará con River, en la siguiente ronda, el próximo viernes. El único gol del encuentro lo marcó el delantero Facundo Suárez, a los 43 minutos del primer tiempo, en el partido que se disputó en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" de Newell s Old Boys. El próximo viernes, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Almagro se medirá con River por el pase a las semifinales del certamen.