Trump amenaza a Turquía tras dar vía libre a ofensiva en Siria

WASHINGTON, 8 (AFP-NA).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a Turquía con represalias si se pasa de la raya en Siria, tras allanar la vía para una ofensiva turca contra milicias kurdas en territorio sirio, avivando temores de un resurgimiento yihadista en la región.El Pentágono retiró el lunes a una veintena de sus soldados del norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, amortiguadores en la tensión entre el ejército turco y los kurdos considerados terroristas por Ankara, después del sorpresivo anuncio de Trump de que las tropas estadounidenses "ya no estarán en el área".Pero en medio de cuestionamientos de la región y de legisladores opositores y oficialistas en Estados Unidos, el líder estadounidense pareció dar marcha atrás, aunque sin trazar líneas rojas específicas que pudieran proteger a los aliados kurdos, cruciales contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI)."Si Turquía hace algo que yo, con mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y arrasaré totalmente la economía de Turquía (¡lo he hecho antes!)", tuiteó Trump.Otros funcionarios estadounidenses, aparentemente sorprendidos por el anuncio de Trump del domingo por la noche, enfatizaron que Washington no apoyará una ofensiva turca, largamente amenazada por Ankara, advirtiendo de eventuales "consecuencias desestabilizadoras"."El Departamento de Defensa dejó en claro a Turquía, al igual que el presidente, que no respaldamos una operación turca en el norte de Siria", dijo el portavoz del Pentágono Jonathan Hoffman.Un alto funcionario del Departamento de Estado señaló en tanto que Estados Unidos no "actuaría militarmente" para detener a los turcos, pero cuestionó una operación así. "Es una muy mala idea.No creemos que brinde más seguridad", dijo.La posibilidad de operaciones militares turcas contra milicias kurdas en Siria tiene en vilo desde hace semanas a la región.El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo este lunes que su ejército estaba listo para lanzar esa ofensiva luego de que Washington dijera que no se opondría. "Podemos llegar cualquier noche sin aviso", aseguró.Una intervención turca amenazaría a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza de combatientes kurdos y árabes fundamental en la coalición internacional liderada por Estados Unidos que derrotó al EI, y actualmente en control de gran parte del noreste de Siria.Turquía considera a las FDS como una amenaza terrorista y ha prometido aplastarlos.Ankara dice que quiere establecer una "zona segura" en el lado sirio de la frontera, donde podría enviar de regreso a algunos de los 3,6 millones de refugiados de la guerra civil de ocho años.Los kurdos sostienen que el objetivo de Ankara es diluir su dominio en la región con una afluencia de refugiados mayoritariamente árabes sunitas.