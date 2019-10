Brener: “la inclusión es un desafío colectivo”

En el marco del ciclo de charlas “Encuentros por la Inclusión”, organizado como parte de las actividades por los 10 años del Programa Bicentenario de Inclusión Educativa, se presentó este lunes en Rafaela el reconocido especialista en Educación, Gabriel Brener.En el Auditorio del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”, y ante un importante marco de público compuesto por estudiantes, docentes y público en general, Brener brindó la conferencia “Construir autoridad pedagógica: menos lamento y más búsqueda”.La disertación abordó el tema de la autoridad docente en las aulas, como una relación de confianza que garantice la inclusión educativa. En este sentido, sostuvo que esa inclusión debe ser un “proceso de construcción permanente”.“Soy de quienes entienden que la inclusión es un permanente proceso de construcción. Trabajo fuertemente para que podamos pensar la inclusión como un proceso, y no como una imposición. La inclusión tiene que ser un eje estructurante de la escuela”, expresó.“Desde la escuela tenemos que pensar los modos más interesantes para la seducción cultural: invitar a los pibes y a las chicas a encontrarse con propuestas ligadas al conocimiento que los deslumbren, que les permite lograr proyectos de vidas interesantes”, agregó.Y finalmente sostuvo: “la inclusión es un desafío colectivo. La inclusión no es un proceso donde hay que meter adentro de algo a alguien. Eso a veces suena como una exigencia extemporánea. La inclusión es reconocer que cualquiera puede estar en la escuela. Sentirte alguien, no puede ser una condena a los nadie. Que cualquiera pueda imaginarse en el futuro ser ingeniero, médico o poeta”.