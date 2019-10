El dólar trepó a $60,19

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El dólar empezó la semana con una suba de diez centavos y cotizó a $56,07 para la compra y $60,19 para la venta en la plaza minorista, pese a la intervención del Banco Central que desde el inicio de la rueda intentó quebrar la tendencia alcista.En el Banco Nación, el billete operó a $59,35, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores de Banco Macro a $61, seguido por Banco Santander a $60,50 y Banco Supervielle a $60,40.Operadores del mercado porteño coincidieron en que la entidad que conduce Guido Sandleris realizó desembolsos para contener la suba del tipo de cambio, intervención que también se efectuó en el mercado de futuros."Seguimos con un volumen paupérrimo pero con la necesidad de un Banco Central vendiendo reservas para contener el tipo de cambio", consideró el analista financiero Christian Buteler.En el mercado mayorista, el dólar cerró a $57,64 comprador y $57,84 vendedor, once centavos arriba de los valores registrados en el final del viernes pasado y el volumen operado llegó a $ 338,2 millones.Gustavo Quintana, operador cambiario, sostuvo que "las ventas oficiales mantuvieron acotada la evolución de los precios, que operaron en gran parte de la rueda lateralizados en torno al valor de la regulación oficial"."La divisa norteamericana volvió a encontrar un límite al ajuste de hoy por la actividad del Banco Central en el sector donde operan bancos y empresas", añadió el especialista.La plaza estuvo atenta a los pagos de deuda que deberá afrontar el Gobierno desde este martes al viernes por un total de US$ 600 millones.Este martes debe cubrir el cupón del Bonar 2020 que implica una renta de u$s117,8 millones y termina el viernes con el pago de la Lete U1109 por US$ 464 millones.Por su lado, el Banco Central consiguió un recorte de la tasa de Leliq de 201 puntos básicos respecto del cierre del viernes pasado al finalizar a 72,969%.Según se informó, el total adjudicado fue de $201.389 millones sobre vencimientos por $208.862 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $7.473 millones.En la primera licitación de la jornada, convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 73%, con un monto adjudicado de $66.288 millones.En la segunda, el monto adjudicado a siete días de plazo fue de $135.101 millones a una tasa promedio de corte de 72,953%, siendo la tasa máxima adjudicada de 73% y la mínima 72%.