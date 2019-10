Macri prometió aliviar el día a día

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, OCTUBRE 7 (NA).- El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una nueva marcha masiva del "Sí, se puede" en Tucumán en la que prometió que, en caso de ser reelecto, comenzará "una nueva etapa" con "foco en el alivio" del "día a día" de la gente.

"Comienza una nueva etapa donde vamos a poner foco en el alivio en el día a día de ustedes. Empieza el crecimiento, la generación de trabajo, la mejora del salario. Para todo eso necesitamos estar más juntos que nunca", resaltó el candidato presidencial de Juntos por el Cambio ante miles de simpatizantes del oficialismo.

Macri reconoció que "el último año y medio fue muy duro" y que eso provocó una pérdida de votantes "que comparten nuestros valores".

En ese sentido, le pidió a los "convencidos" de Juntos por el Cambio que hagan el esfuerzo de militar para recuperar los votos de los "amigos, familiares y compañeros de trabajo" que años atrás Cambiemos retenía.

"A ellos que comparten nuestros valores y por ahí hoy, porque este ultimo año y medio ha sido muy duro, especialmente para ustedes la clase media. Y eso los enojó con razón. Pero ahora viene el crecimiento, ahora viene el alivio", se esperanzó.

Acto seguido, le dio letra a la militancia sobre el mensaje que deben bajar para seducir a los indecisos, que podrían engrosar el voto oficialista y así "dar vuelta esta elección". .

"Tienen que transmitir que sabemos que hay muchos problemas por resolver y son importantes. Pero tres años y medio es muy poco tiempo para resolver problemas que llevan décadas. Necesitamos la oportunidad de seguir trabajando juntos", afirmó. "Para dar vuelta esta elección tenemos que transmitir este fuego que sentimos en el corazón, esta convicción que tenemos de que estamos muy cerca de esta Argentina que soñamos, de cambiar la historia para siempre", completó.

En tanto, el líder del PRO cruzó al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, por haber dicho que mucha gente se vuelca a la venta de droga cuando se queda sin perspectiva laboral, y sostuvo va a "seguir batallando contra el narcotráfico hasta el final".



DISCULPAS

Macri pidió disculpas por no haber previsto que la situación del país era "más dura" de la que imaginaba y por creer que la inflación "se iba a resolver más rápido". El jefe de Estado reconoció que estaba convencido al iniciar su mandato de que combatir el flagelo de la inflación "se iba a resolver más rápido".

Antes de su visita de campaña a Tucumán, el presidente señaló que en su gestión encontró una situación "más dura" de lo previsto, pero recalcó su seguridad en que "ahora viene algo distinto".

En declaraciones al Canal 10, el mandatario reconoció que uno de los problemas mayores que enfrenta es el "desempleo en los jóvenes" y ante ello señaló que acaba de proponer que "las empresas que tomen trabajadores de 17 a 24 años con menos de un año en su vida laboral, no paguen aportes patronales el primer año, entre otros beneficios, en el marco de los compromisos asumidos en caso de ser reelecto".

El jefe de Estado subrayó que en estos tres años se realizaron "muchos esfuerzos que no han sido en vano" y se afianzaron bases para seguir el camino del desarrollo. "Nosotros necesitamos para resolver la pobreza, que haya crédito para las pymes, estabilidad macroeconómica, tener moneda, que el peso valga", explicó.