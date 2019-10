Cruce entre Kicillof y Vidal por desempleo y narcotráfico

BUENOS AIRES, 8(NA).- El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, aseguró que en muchos casos los jóvenes se dedican a vender drogas porque perdieron sus empleos y la mandataria provincial, María Eugenia Vidal, salió a cruzarlo.

"Por ir a los barrios tengo noticias de que por la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga. Es un delito, pero el problema no es perseguir al pequeño consumidor", manifestó Kicillof, que también criticó las políticas implementadas por el Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico.

En declaraciones formuladas a América TV, el ex ministro de Economía indicó que la información le fue suministrada por sacerdotes católicos del barrio Carlos Gardel, situado en la localidad de El Palomar.

"Con la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno", agregó.

Vidal, principal rival de Kicillof en la contienda electoral por la Gobernación bonaerense, salió al cruce del ex funcionario y dijo que "no hay justificación" posible sobre los que dedican al narcotráfico, al tiempo que subrayó que "las víctimas no están del lado de los que venden droga".

"Es importante trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico y aquellos que justifican el negocio. No hay justificación. Las víctimas están del otro lado, no están del lado de los que venden droga", consideró la mandataria provincial, que busca la reelección.

"Los pobres son rehenes del narcotráfico cuando el Estado pasa por el costado", insistió Vidal, y agregó que los traficantes de estupefacientes "no son pobres ni desocupados" sino "millonarios" que "lavan dinero".

Por otra parte, con respecto a la despenalización del uso de la marihuana, Kicillof indicó que "la legalización del uso medicinal está bien, pero está funcionando mal, es un problema de administración de las cosas básicas". Para el candidato a gobernador, "hay que iniciar la recuperación salarial que perdieron docentes, policías y médicos" porque "venimos de una caída del salario de 20, 25 puntos".

Las declaraciones del ex funcionario generaron polémica y el rechazo por parte del oficialismo: el ministro de Justicia, Germán Garavano, también salió a responderle y aseguró que estos dichos son "desafortunados", al tiempo que recordó que la venta de drogas "es un delito". El titular de la cartera de Justicia opinó que "es una declaración peligrosa" la de Kicillof, ya que "vender drogas es un delito". Garavano se manifestó de esta manera durante una conferencia de prensa que ofreció al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. "Me llaman la atención las declaraciones, son muy desafortunadas. La droga, como otras actividades ilícitas, son delitos y no creo que los bonaerenses tomen alegremente la decisión de ir a cometer un delito", precisó el funcionario.

Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en redes sociales que "con su declaración pareciera que Kicillof busca convertir a la provincia de Buenos Aires en zona liberada".

Asimismo puntualizó que durante la gestión del presidente Mauricio Macri se detuvo "a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la provincia de Buenos Aires para armar su negocio". "A los narcos los metemos presos", concluyó la ministra de Seguridad para diferenciarse de los dichos de Kicillof.