Una escopeta calibre 16, junto a 17 cartuchos y una riñonera fue lo secuestrado por efectivos de la Comisaría 5ª de la localidad de San Vicente, en nuestro Departamento.

En la jornada de ayer, con dicha arma resultaron víctimas del delito de amenaza dos mujeres, resultando imputados Alex Alberto C. (20), Stella Maris C. (44), y Fernando Maximiliano C. (27).

Este último fue detenido y remitido a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía.