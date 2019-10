Sunchalense trató de prostituta a la expareja

Un hecho sucedido en una vivienda de la calle Bolívar al 300, fue puesto en conocimiento de la Policía de Sunchales por parte de una vecina de 26 años de edad.

Se trató de un caso de daño, violación de domicilio (actos turbatorios/molestias), detallado por la exponente al dar cuenta de que cuando se hallaba cenando junto a su hijo de un año y once meses de edad, y un ciudadano con el que se está conociendo, se hizo presente el padre del niño, a quien identificó como Guillermo O., de quien que hace dos años y medio se encuentra separada.

AMENAZA E INSULTO

De acuerdo a la denunciante, dicha persona saltó el portón del pasillo de la vivienda y fue hacia el patio, abrió una ventana y gritó "abrime la puerta, que ya vi a quien tenés adentro. Ya vi el auto que está afuera. Salí puta reventada", a lo que respondió que se fuera porque lo iba a denunciar.

Así las cosas, de acuerdo a la joven el intruso manifestó "denunciame, filmame", y cuando quiso hacerlo se escondió y salió del predio regresando poco después en dos ocasiones y repitiendo las amenazas.

Dicha situación cesó al arribo de la Policía, expresando la denunciante que no es la primera denuncia que radica, y que pidió dos veces restricciones que ya no están vigentes, porque por el hijo en común no solicito la repetición.

PROHIBICION DE ACERCAMIENTO

No obstante, señaló que con lo sucedido en esta oportunidad solicitará nuevamente una medida de prohibición de acercamiento de la expareja, hacia su persona y la vivienda que habita.

Finalmente, el acusado fue detenido y por mandato del fiscal en turno se inició una causa por daño y violación de domicilio.