Fernández arremetió contra Macri por compararse con San Martín

BUENOS AIRES,7 (NA). - El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, arremetió ayer contra el presidente Mauricio Macri, por haberse comparador con el libertador San Martín. En un tuit signado por el optimismo, Macri había afirmado que el 27 de octubre "sí se puede" revertir el resultado desfavorable que obtuvo en las primarias de agosto, y para fundamentar su postura apeló a una analogía con las adversidades que San Martín había tenido que enfrentar para "librar a nuestra Patria" de la dominación extranjera."Presidente: nuestros héroes, con San Martín a la cabeza, lucharon por librar a nuestra Patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía. Usted solo supo entregar al país al FMI y a acreedores externos", le respondió Fernández."Se podía hacer otra cosa. Nada heroico hizo usted", agregó el ex jefe de Gabinete.Horas antes, Macri había publicado un tuit en el que afirmaba que "nuestros héroes y heroínas, en cualquier momento de la historia, fueron personas que, llenas de incertidumbre, avanzaron diciéndose a sí mismas `Sí, se puede´"."¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la Cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? o ¿Sí, sí se puede?", preguntó el líder del PRO a sus seguidores."Sí. Se puede. Sí, podemos (La vamos a dar vuelta)", remató el jefe de Estado, al hacer alusión a las elecciones generales del 27 de octubre.PLAN ARGENTINASIN HAMBREPor otra parte, Fernández tiene previsto anunciar hoy el plan "Argentina sin Hambre", en tanto que el martes visitará la sede del PJ por primera vez en la campaña. A 20 días de los comicios generales, el ex jefe de Gabinete encabezará un acto este lunes a las 10:00 en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de dar a conocer su programa para garantizar alimentos básicos a aquellas personas que estén debajo dela línea de la pobreza.El plan alimentario "para terminar con el hambre) es fruto del consenso de varios sectores que estarán representados en el acto: asistirán líderes empresarios, de opinión pública, sindicales y de organizaciones sociales y religiosas.Al día siguiente, Fernández volverá a poner pie en la sede del Partido Justicialista, reducto en el que había estado por última vez el 14 de mayo pasado, un día antes de que Cristina Kirchner le ofreciera encabezar una fórmula presidencial conjunta. .Ese día, la senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana había concurrido al PJ después de 16 años.La excusa para que Fernández se haga presente en la casa nacional del justicialismo, en la calle Matheu 130 de la Capital Federal, será la conmemoración del 124 aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón.El candidato será recibido por el presidente partidario, José Luis Gioja, y por los integrantes de la Mesa de Acción Política del PJ.Los equipos técnicos del PJ, encabezados por el exministro de Salud Ginés González García, le harán entrega de propuestas de gobierno que fueron confeccionadas en los últimos meses.El PJ es la columna vertebral de la coalición de partidos que conforman el Frente de Todos: allí también se encuentran el Frente Renovador, Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos y Forja.