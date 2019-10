Ferro lo ganó sobre la hora y quedó como único líder del torneo Clausura

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol está que arde. Ayer, en cumplimiento de la décima fecha, Ferrocarril del Estado se impuso como visitante ante el Deportivo Ramona por 1 a 0 y gracias al empate de Brown y Ben Hur en San Vicente, los de barrio Los Nogales quedaron como únicos punteros.

A sólo un punto sigue Sportivo Norte. Ayer el ‘Negro’ le ganó a Argentino Quilmes en el Agustín Giuliani y sigue ilusionado. Incluso en la próxima fecha los de Barranquitas estarán recibiendo a 9 de Julio, elenco que ayer goleó a Talleres de María Juana 4 a 0 y se mantiene a tres del líder.



La próxima fecha (11ª): Deportivo Tacural vs Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs Peñarol, Talleres de María Juana vs Deportivo Libertad, Sportivo Norte vs 9 de Julio, Ben Hur vs Argentino Quilmes, Unión vs Brown de San Vicente, Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela.



9 de Julio 4 vs Talleres de María Juana 0



Cancha: 9 de Julio.

Arbitro: Claudio González.

Reserva: 0-0



Goles: PT 20m Guillermo Funes (9), ST 5m y ST 12m Agustín Tosetto (9), ST 10m Damián Maciel (9). Incidencia: Monserrat (9) falló un penal.



Brown de San Vicente 1 vs Ben Hur 1



Cancha: Brown de San Vicente.

Arbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-0



Goles: ST 5m Leandro Sola (BH), ST 35m Facundo Hang (B). Incidencia: Expulsado ST 30m Ignacio Ynfante ((BH).



Dep. Ramona 0 vs Ferrocarril del Estado 1



Cancha: Deportivo Ramona.

Arbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-0



Gol: ST 43m Fernando Romero, de penal (F). Incidencias: PT 20m Viotti (F) le contuvo un penal a Jamud (DR). Expulsados ST 25m Oscar Tarasco (DR) y Renzo Peiretti (DR).



Argentino Quilmes 0 vs Sportivo Norte 1



Cancha: Argentino Quilmes.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-1



Gol: ST 5m David Cardelino (SN).



Libertad 0 vs Florida de Clucellas 0



Cancha: Deportivo Libertad.

Arbitro: Ángelo Trucco.

Reserva: 6-1



Goles: no hubo.

Incidencias: Expulsados ST 28m Maximiliano Gilli (FC) y 34m Juan Albertinazzi (L).



Peñarol 1 vs Dep. Tacural 0



Cancha: Peñarol.

Arbitro: Silvio Ruíz

Reserva: 0-1



Gol: ST 28m Luis Boiero (P).