Mansilla De Souza: "Le pedimos a la gente que nos dé una oportunidad"

Con un mensaje fuerte y claro a favor de las dos vidas y contra el aborto, de la reforma laboral, de la apertura de la Argentina al mundo y de la eliminación de las retenciones al campo, el candidato a diputado nacional por el Frente Despertar, Gonzalo Mansilla de Souza recorre la Provincia de de Santa Fe en busca de los votos que lo lleven al Congreso de la Nación. Admite que la competencia no es pareja ante los adversarios de los espacios con mayores recursos, pero confía en que los santafesinos buscarán un equilibrio para definir la representatividad de la Provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.Días atrás en su visita a Rafaela, Mansilla de Souza, que es presidente a nivel nacional de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) que tuvo como emblema histórico a Alvaro Alsogaray, elogió al candidato presidencial José Luis Espert. "Es excelente" subrayó aunque admitió que el escenario de polarización es muy difícil de romper.-Ahora estamos en la hora de la verdad. Si todo sale bien, el 27 de octubre a las 22 horas aproximadamente Santa Fe va a tener 10 diputados electos por un período de cuatro años. Esperamos estar en ese grupo. Lo que vengo diciendo en esta campaña post PASO, y durante las recorridas que hacemos por la gigante Santa Fe es que ojalá se cambie un poco la representatividad. Desde 1983, Santa Fe viene eligiendo dos centenares de legisladores de mayoría peronista, socialistas o radicales. Si uno le pregunta a la gente, la mayor parte no está conforme con esa representatividad. Y nosotros tenemos cosas para decir muy distintas a las que vienen diciendo esos diputados de los partidos mayoritarios, o directamente no vienen diciendo porque hay quienes no hablan, pasan por la Cámara si hacer demasiado.-Nosotros tenemos cosas para decir, de la mano de lo que habla Espert, que son disruptivas. Estamos claramente a favor de una reforma laboral, de la apertura de la Argentina al mundo porque no le tenemos miedo a la competencia.. Además, nuestra lista en Santa Fe está en contra del aborto, estamos a favor de la vida, de las dos vidas. Por otra parte, no nos gusta legislar para forzar la paridad de género y toda esa ideología en boga. Decimos las cosas en campaña, no optamos por decir generalidades para seducir al votante y luego de que se vote salir con sorpresas a la ciudadanía de Santa Fe. Esto es un valor, expresar lo que uno quiere hacer aunque a veces es predicar en el desierto. Porque la ideología liberal está demonizada, sin embargo nunca conducimos Rafaela ni la provincia de Santa Fe. Por eso le pedimos a la gente que confíe en otra idea y que nos de una oportunidad.-Hay poca cultura del corte de boletas. No hay un candidato a presidente que haya sacado el doble de votos que un postulante a diputados, la diferencia entre uno y otro gira en torno a un 2 y 3%, por lo tanto no hay un masivo corte de boleta. En las elecciones del 11 de agosto, había 26 listas de precandidatos a diputados nacionales. Nosotros quedamos en cuarto lugar, y en el quinto fue el voto nulo y el sexto el blanco, que entre ambos sumaron más de 100 mil votos.¿Cómo se rompe la polarización? Es difícil, pero hay que insistir, marcar que una cosa es elegir presidente y otra diputados que significa definir la representatividad de los santafesinos en la Cámara baja del Congreso. Viendo un escenario bastante definido en la categoría presidencial teniendo en cuenta la diferencia de 16,5%, nosotros sugerimos a la ciudadanía que vote por la oposición en el Congreso para tener otras voces y más control. Si nos apoyan el 27 de octubre, seríamos la oposición al futuro gobierno, lo cual favorece el equilibrio que en democracia es sano y para evitar la concentración del poder. Va a haber seis boletas en el cuarto oscuro y con dos categorías electorales, pedimos que voten por el Frente Despertar con José Luis Espert y con nosotros.-Debería haber voluntad de los candidatos a diputados de participar en un debate. Sería lamentable que se deba recurrir a una ley para obligar a todos los postulantes a participar de un debate. Tendría que darse naturalmente entre todos los cabeza de lista en las cinco cabeceras de la Provincia. Sería un servicio a la ciudadanía, por sobre todas las cosas, que identifique a todos en un mismo espacio, ver sus fotos y saber cómo piensan y qué quieren hacer si son elegidos diputados.