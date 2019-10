El cáncer de mama entre mitos y verdades

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Sociedad Argentina de Mastología difundió una serie de mitos y verdades relacionados con el cáncer de mama, en coincidencia con el Mes de Sensibilización sobre la enfermedad:1 - La mamografía no produce cáncer, ya que si bien es cierto que utiliza rayos, la dosis es sumamente baja.2 - No existe demostración científica que pruebe que los implantes mamarios puedan provocar cáncer o aumentar el riesgo de desarrollarlo.3 - En estadios iniciales, el cáncer de mama no produce dolor ni tiene síntomas, de ahí la importancia de los controles preventivos periódicos.4 - El 85% de los cánceres de mama se da en pacientes que no tienen familiares directos con esa misma enfermedad.5 - Tener hijos antes de los 30 años y amamantarlos disminuye la probabilidad de desarrollar la enfermedad, aunque no garantiza la no aparición del mal.6 - Los anticonceptivos orales no son nocivos para las mamas, ni pueden provocar por sí mismos este tipo de cáncer.7 - El consumo de leche entera aumenta el riesgo a desarrollar la enfermedad, debido a su alto contenido en hormonas y grasas.8 - La ingesta de pollo no incrementa las probabilidades de padecer cáncer de mama.9 - Los desodorantes antitranspirantes no provocan cáncer de mama.10 - El sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo aumentan el riesgo de desarrollar el mal.