¿Es una pesada carga ser cristiano?

Parecería que algunos cristianos entienden con parcialidad el conjunto de la doctrina del Evangelio y para excusarse de vivir sus compromisos específicos, ocupan su atención en la lista de prohibiciones argumentando que todo ello es una pesada carga, casi imposible de soportar. Así preparan para ellos mismos los caminos espaciosos y cómodos que conducen a la instalación del mal .(JLK)Es propio de los cobardes el justificar sus debilidades e incoherencias culpando a personas e instituciones.Por eso, en la búsqueda del " facilismo", sostienen que si no existiera el cristianismo, con sus normas y mandamientos, no habría tantos prejuicios y la vida sería más llevadera. Es una de las expresiones de la ignorancia religiosa ( no correctamente entendida la Santa Biblia) se está apoderando de aquellos más débiles en la fe.Querido lector: ante tales posturas erróneas, cabe preguntarse, ¿qué significaron estos veinte siglos de cristianismo para la Humanidad?¿Acaso los cristianos no legaron una impronta de grandeza y dignidad humana a toda la cultura occidental y oriental?¿Qué sería del mundo de hoy si Dios no hubiese visitado a su pueblo para salvarlo a través del misterio pascual de Cristo Jesús?Sin embargo, en el presente ¿por qué faltan más varones y mujeres anunciadores de los valores del Evangelio? ¿Será que se ha debilitado tanto la vida cristiana como para conformarse con ser cobarde?¿Se dejará lugar al imperio del mal?Cada cristiano debe conocer la verdad que profesa, vivirla con alegría entusiasta. A medida que existe una profunda convicción acerca de las enseñanzas de Jesús, hay también un fuerte anhelo para que la verdad llegue hasta los confines de la Tierra.El Señor Cristo Jesús- verdadero Dios y verdadero hombre- conoce nuestra pobreza, y por eso pregunta: cuando venga el hijo del hombre ¿encontraré fe sobre la Tierra? ( Lucas 18,8).Pienso algo más: en efecto, la ayuda de Dios está siempre disponible, para fortalecer nuestra fe y hacernos mensajeros de su paz y amor en medio de cualquier hostilidad. Solamente falta nuestra respuesta personal, decidida, libre y generosa. Amén.Una vida coherente con la fe cristiana no se improvisa. La educación en la fe implica una fuerte dosis de oración, alabanza y adoración en Cristo Jesús. La oración confiada y constante será el único clima que favorecerá la maduración de cada cristiano en la verdadera fe. Entonces se experimenta que ser cabalmente cristiano no es una pesada carga: será normal transmitir el anuncio de la verdad, ( Evangelio) a los demás sólo con la vida de cada instante. Amén.Vivir como cristiano, aunque implica renuncias y sacrificios, nunca jamás fue ni será una carga pesada para nadie, ya que Dios es Padre, amor y justicia, que nos sostiene y ayuda con su gracia; mientras que una vida de desidia y cobardía contiene el peso disimulado del mal, que puede encandilar y consolar por algún tiempo, pero que pronto terminará en el abismo de la nada.Como cristianos tenemos que estar siempre atentos al llamado de Cristo Jesús, así por ejemplo: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso pues mi yugo es suave y mi carga liviana ( Mateo 12,25-30).Para esto, todos los días tenemos que leer el Evangelio y oración.Señor mío y Dios mío tu Palabra se cumpla en mí. Amén.