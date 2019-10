Eliminación consumada

TOKIO, 7 (AFP-NA). - La selección argentina estará maldiciendo la pésima primera parte que realizó en la derrota contra Francia en el debut. Los Bleus ganaron este domingo a Tonga en Kumamoto por 23-21 y se clasificaron a cuartos de final del Mundial de rugby, confirmando la eliminación de Los Pumas, pero mostraron que eran ampliamente asequibles.El equipo galo sufrió para ganar por apenas dos puntos a un equipo semiamateur, con dos tries y trece puntos con el pie de su apertura Romain Ntamack. Por su parte, Nueva Zelanda logró en Tokio la goleada del Mundial ante Namibia (71-9), en partido del Grupo B, logrando su tercera victoria, en espera de confirmar su clasificación el próximo sábado contra Italia.Francia echó a Los Pumas con su victoria sufrida ante Tonga, pero Argentina había dicho adiós virtualmente al Mundial con la derrota del sábado en Tokio ante Inglaterra por 39-10. Para seguir con vida, Argentina necesitaba que la débil Tonga obrase el milagro ante Francia y que los Bleus luego perdieran su último partido del Grupo C, el sábado en Kumagaya, ante Inglaterra.De este modo, Inglaterra, que ahora tiene quince puntos, y Francia, que lleva trece, se jugarán la primera plaza del grupo, para dirimir el orden de cara a unos cuartos de final en que sus rivales deberían ser Gales y Australia. Argentina, con sus cinco puntos contra Tonga, y uno de bonificación contra Francia, por haber perdido por siete puntos o menos (23-21), lleva seis, y puede alcanzar un máximo de once, en su último duelo, contra Estados Unidos, el miércoles en Kumagaya.Por su parte, Nueva Zelanda, con once tries, que le valieron un punto bonus, y los 21 puntos del apertura Jordan Barrett (ocho conversiones y un try), solucionó el trámite ante Namibia (71-9).