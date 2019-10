Santa Fe no es ajena a los vaivenes políticos

Duró poco el armisticio entre el gobernador saliente y el gobernador entrante. Casi el tiempo que demandó la conversación entre ambos, y el posterior relato del encuentro contado solo por uno de los participantes: Miguel Lifschitz. Perotti, fiel a su consigna de no hablar, no lo ratificó ni lo desmintió. Dejó que los hechos hagan su parte.Uno y otro padecen las consecuencias del ejercicio del mando; Lifschitz por el goteo diario de abandono del poder real (el formal lo tendrá hasta el 10 de diciembre); y Perotti por la la cercanía del poder, formal y real, que aviva el fuego de las ambiciones y vanidades en su entorno.El senador por San Cristóbal Felipe Michlig habló después de un plenario del sector NEO, que apoyó al Vicegobernador Carlos Fascendini como nuevo titular del Comité provincial de la UCR, de un “nuevo frente” que muestre al radicalismo como principal protagonista, habida cuenta de su fortaleza territorial afianzada tras cada elección.Mientras tanto su par sanjustino Rodrigo Borla, acompañado por su diputado electo Fabián Bastía se reunió con el radical rector de la UNL Enrique Mammarella para articular a ese vital centro de poder – no solo académico- de esta capital, con el “nuevo” frente que se está gestando. Desde el centenario edificio de Bulevar Pellegrini de esta capital surgieron a la arena política ex rectores tales como Hugo Storero, Mario Barletta y José Corral, estos dos últimos finalmente intendentes.El ingeniero químico Mammarella hoy no tiene ambiciones de poder político extra claustros, pero ya comienza a jugar en la reserva electoral del radicalismo. Debutar en primera división será cuestión de oportunidad.En Rosario el intendente electo Pablo Javkyn, radical de origen pero con partido propio (CREO), es uno de los alfiles con el cual el radicalismo piensa acompañar a Miguel Lifschitz para darle batalla en el 2023 al peronismo sin reelección (al menos eso creen) de Perotti; mientras que de Barrancas hacia el taco de la bota, otros radicales con territorio estrechan filas, caso los senadores Lisandro Enrico (Gral López), Germán Giaccomino (Constitución), Hugo Rasetto (Iriondo) y el electo Leo Diana (San Gerónimo) junto a los diputados electos y reelectos Maximiliano Pullaro, Julián Galdean y el santafesino Alejandro Boscarol.En definitiva, 13 diputados y 7 senadores radicales seguramente pedirán aumento de capital dentro de la sociedad frentista, donde convivirán con Ariel Bermúdez (CREO), Gabriel Real del PDP y Mónica Peralta (GEN).El socialismo gobernante, sin el poder provincial y la Municipalidad de Rosario, tratará de rearmarse en torno de la céntrica figura de Miguel Lifschitz presidiendo la Cámara de Diputados junto con Antonio Bonfatti, presidente del socialismo nacional y referente indiscutido del Partido.En la venidera composición legislativa el socialismo ya no tendrá senadores (hoy exhiben dos); mientras que en la Cámara de Diputados se advierte la figura del actual diputado Joaquín “Popi” Blanco como un importante actor en los futuros y ásperos debates parlamentarios y políticos.El peronismo pareciera que no terminó de entender las coordenadas políticas con las que deberá gobernar Omar Perotti, en un clima económico nacional de ajustes y duros pases de facturas internos con el gobierno saliente, y le está reclamando más de lo que el Gobernador electo, por imperio de las circunstancias, podría conceder.Se advierte demasiada ansiedad en algunos sectores, trasuntada en imprudentes acciones fruto de apresurados prejuzgamientos. Perotti no dejará a nadie, que considere necesario, afuera de su gestión.Las escaramuzas pueden observarse con claridad en la legislatura, fundamentalmente en senadores, donde un grupo de parlamentarios (no se sabe bien cuantos) parecieran dispuestos a discutirle poder al electo Gobernador.En la futura Cámara de Diputados, el ecuménico Ricardo Olivera será, quizás junto con Silvina Frana, el viaducto propicio con la Casa Gris.